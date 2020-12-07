Drone pazarı hızla 92 milyar dolara ulaşacak

Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yaşanur Kayıkçı, dron üretim ve hizmet uygulamaları pazarının, büyük ölçüde altyapı sektörünün de etkisiyle ve yeni yasal değişiklikler, uzak kimlik (remote ID), 5G teknolojisinin yavaş yavaş kullanıma sunulması ile önümüzdeki 5 ila 6 yıl zarfında yaklaşık yüzde 25’lik yıllık bileşik büyüme oranı ile 2030’larda 92 milyar dolara erişeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

İSTİKRARLI GELİŞME

Kayıkçı, ilk defa Fransız Montgolfier kardeşler tarafından “insansız balon” olarak deneyimlenen insansız hava aracı (İHA) ya da yaygın ismiyle bilinen dronların oldukça basit, ilkel ve zar zor uçabilen nesneler olarak hayata başladıkları 1782’lerden, yavaş ama istikrarlı bir şekilde geldikleri günümüzde bir teknoloji harikasına dönüşmüş durumda olduklarını söyledi. Dronların ilk evrelerde daha ziyade askeri operasyon amaçlı kullanıldığına işaret eden Kayıkçı, son 10 yıldaki teknolojik gelişmelerle başta lojistik olmak üzere kamu güvenliği, trafik gözetimi ve izleme gibi çok çeşitli sektör ve alanlarda yaygın olarak kullanım imkânı bulduğunu anlattı.

SALGIN SEKTÖRÜ ETKİLEDİ

Dr. Yaşanur Kayıkçı, salgının özellikle ticari dron teknolojisinin gelişmesi yönünde zorlayıcı etki yaptığına dikkati çekerek, dronelerin, salgınla mücadelede önemli bir araç haline gelirken, daha sürdürülebilir ve dayanıklı tedarik zincirlerinin ve sosyal mesafeli/temassız teslimat hizmetlerinin oluşturulmasında yardımcı olduğunu söyledi.

EN FAZLA ABD’DE

Dünyada en fazla dron tescilinin ABD’de yapıldığını belirten Kayıkçı, şu an itibarıyla ABD Federal Havacılık Otoritesi (FAA) tarafından 1,7 milyon bireysel ve 400 bin ticari dron tescili yapıldığını, daha sonra Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı’ndan (EASA) 1 milyondan fazla tam sertifika ile tescilli AB ve 400 bin adetle Çin’in geldiğini bildirdi.

Dronların kullanıldığı en büyük pazarlar arasında teslimat, tarım ve acil durum hizmetlerinde artan fırsatlar ile güvenlik ve endüstriyel denetimin bulunduğunu aktaran Kayıkçı, zamanla dron donanımının daha uygun fiyatlı hale gelerek katma değerli hizmetlerin, bu pazarın çok büyük bir bölümünü oluşturmasının sağlanacağını kaydetti. Kayıkçı, Roland Berger Danışmanlık şirketinin tahminlerine göre, 2050 yılına kadar pazarın yarısından fazlasını dron hizmetlerinin oluşturmasının beklendiğini söyledi.