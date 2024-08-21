DP World Yarımca ve Evyapport birleşti

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Buna göre, DP World’un Evyap Limanı’nın yüzde 58’ine, Evyap’ın ise DP World Yarımca’nın yüzde 42’sine sahip olacağı belirtildi. Konteyner limanlarının ve Marmara Bölgesi’ndeki ticaret altyapısını geliştirmeyi amaçlayan ortaklıkta, yeni işletme DP World Evyap olarak adlandırılacak. Marmara Denizi’nde “DP World Evyap Yarımca” ve “DP World Evyap Körfez” olarak anılacak iki terminal, toplam 2 bin 88 metre yanaşma alanına sahip olacak ve aynı anda birden fazla büyük konteyner gemisinin yanaşmasına uygun yapıda hizmet verecek. Yıllık toplam konteyner elleçleme kapasitesi ise 2 milyon TEU olacak. DP World Evyap CEO’su Kris Adams, “Liman işletmeciliğinde Türkiye’de ilk 3’de yer alıyoruz. Birleşme sonrası konteyner kutu adedi olarak 1.4 milyon TEU kapasiteye ulaştık. Türkiye ticaretinin yaklaşık yüzde 10’ununu oluşturuyor.”

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ORTAKLIĞI TERCİH ETTİK

DP Word’un normalde stratejik ortaklık yerine satın alma yapmayı tercih ettiğini belirten Kris Adams, “Biz burada açıkçası çetin bir rakip gördük. Bu çetin rakibin belki ana faaliyet konusu liman değildi ama bu işe tutkuyla bağlı olduklarını gördük. O yüzden buradaki yoğun rekabet sırasında rakibimize saygı göstererek bunu bir satın alma olarak değil işbirliği şeklinde ele almayı tercih ettik” dedi.

Evyap Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap ise birleşmeyle ilgili, şunları söyledi: “Hem bölgede hem diğer bölgelerde yeni işletme ve yeni yatırımlarla Türkiye lojistik ve denizcilik sektöründe yeni yatırımlarla ekonomiye katkımızı arttırmak istiyoruz.” Evyap, aynı zamanda, birleşmeyle verimlilik ve üretkenliğin artmasını beklediklerini ifade ederek, “Müşterinin istediği ürünleri sunmamız mümkün olacak. Bu birleşme ile bu yeteneklerimiz artacak bu da verimlilik artışı anlamına gelecek” değerlendirmesinde bulundu.