Dövizle sözleşme yasağına dikkat

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dövizle kira sözleşmesi yapılmaması uyarısı geldi. Hazine, yaptığı bir duyuru ile 12 Eylül 2018 tarihinde dövizle yapılan sözleşmelerde TL’ye dönülmesi kararı verildiğini hatırlatarak, kira sözleşmelerinde mutabakata varamayanlar için artışın nasıl olacağına ilişkin iki yıllık bir geçiş dönemi uygulandığına dikkat çekti. İki yıllık geçiş sürecinin sona ermesinden sonra sözleşmelerde tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme yapılmaması uyarısında bulunuldu.

GEREKLİ YAPTIRIM UYGULANIR

Hazine’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2018 yılında bazı istisnalar dışında döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşme yapılmaması, mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönünde düzenleme yapıldığı belirtildi.

Çıkarılan düzenlemelerde sözleşme taraflarının Türk lirasına dönüşte mutabakata varamamaları halinde bedellerin Türk lirasına çevrilme usulü ile konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde Türk lirası olarak belirlenen bedellere iki yıllık geçiş sürecinde uygulanacak artış oranlarına ilişkin esaslar belirlenmişti. Hazine de yaptığı duyuruyla, geçiş süreci için öngörülen iki yıllık sürenin sona ermesinden sonra bahse konu sözleşmelerde yer alan bedellerin tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanması ya da yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Duyuruda, “Aksi uygulamaların tespiti durumunda kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacaktır” denildi.