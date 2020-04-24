Dövizle BES'te devlet katkısı belirlendi

Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) yabancı para cinsinden yapılacak ödemelere devlet katkısı %10 olarak belirlendi.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda işveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına BES hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı hesabında kullanılan oran %10 olacak.



Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanununun ek. 1. maddesinde, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payı %25 olarak belirtiliyor. Mart ayında maddeye eklenen bir cümleyle, Cumhurbaşkanına, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı %10'a kadar indirme yetkisi verilmişti.