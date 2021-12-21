Dövizde sert düşüş

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısı sonrası açıkladığı ekonomiye önlem, TL’ye destek paketi piyasaları olumlu etkiledi. Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarda, TL mevduatları için yeni yapılacak düzenleme, ihracatçılara destek paketi ve BES’te devlet katkısının yüzde 30’a çıkarılacağına dair mesajlar öne çıktı. Dün bir ara 18.40 TL’ye kadar yükselen dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası yüzde 30 civarında değer kaybı yaşayarak 13 TL’nin altını gördü. Euro kuru da gün içerisinde 20.79 TL seviyesine kadar tırmanışının ardından; dolarda yaşanan düşüşe eşlik ederek, yüzde 30 civarında değer kaybı yaşadı ve 14 TL sınırına kadar geriledi. Gram altın ise dolar kurunda yaşanan sert düşüşün etkisiyle, tüm zamanların gördüğü en yüksek seviye olan 1062 TL seviyesinden saat 22.47 itibarıyla 726 TL seviyesine kadar geriledi. Döviz ve altındaki satışlarla yaşanan sert düşüşlerin ardından bir miktar tepki alımıyla hafif yükseliş görüldü. Dün gece saat 23.20 itibariyle dolar 13.41 TL’den, Euro 15.08 TL’den, gram altın ise 772 TL’den işlem gördü.

DÖVİZ KURUNU BASKILAR

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Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, pakette en çok öne çıkan başlığın TL mevduat getirisinden daha yüksek döviz kuru artışı olmasına karşılık, bir nevi tasarruf sahibini döviz artışı riskinden koruyan yatırım teşviki olduğunu belirtirken; değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Buna göre; vadeli TL mevduat hesabında faiz garanti, kur artışı TL faizinin üzerinde gerçekleşirse de getirinin üzerine aradaki fark ödeniyor. Burada, para yatırdığınız gün ve vade sonundaki kur ile faiz oranı arasındaki fark kontrol edilecektir. Eğer, döviz kuru TL mevduat faizinden daha fazla yükselirse normal mevduat getirisinden daha yüksek getiri elde edilecek. Aradaki fark da TL cinsinden mudilere ödenecek. Yatırımcı döviz riskine karşılık, TL getirisini garanti altına alan ve piyasa faiz oranlarının üzerinde kazanç elde edilecek bir şekilde kalkan içine alınacak. Muhtemelen kur farkı ödemeleri için belirli vadeler esas alınacaktır. Vade bozumlarında nasıl ki kısmi çekimlere denk gelen faiz ödemesi kesiliyorsa, benzer bir durum kur getirisi için de söz konusu olacaktır. Yani; 6 aylık vadede 6 aylık dönemsel faiz + (ilgili dönemdeki döviz kuru getirisi – dönemsel TL mevduat getirisi) veya 1 yıllık vadede 12 aylık faiz + (ilgili dönemdeki döviz kuru getirisi – 12 aylık TL mevduat faizi) gibi… Burada döviz kuru belli seviyelerin altına geriler ve döviz kuru getirisi mevduat getirisinin altında kalırsa anaparadan eksilme olmayacak, çünkü anapara + TL mevduat faizi garanti altında. Döviz kuru daha fazla artarsa da ilave getiri olacak.” Tera Yatırım Başekonomisti Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla, döviz talebini azaltmaya ve TL tasarruf sahibini döviz kuru artışına göre korumaya yönelik olarak değerlendirilebilir. TL mevduat sahibinin riski dövizin artması veya belli seviyelerin altına düşmemesidir. Eğer döviz kurunda artış beklentisi varsa, enflasyondan korunma güdüsüyle normal olan yatırımcı davranışı döviz tasarrufuna geçmektir. Söz konusu önlem, TL mevduatın getirisini cazip hale getireceğinden döviz kurunun baskılanmasına yardımcı olur” şeklinde söyledi.

DÖVİZ TALEBİ AZALACAK

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Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ise, “Türk Lirası mevduatı desteklemeye yönelik karar refleks fiyatlamada sert pozitif etki gösterdi ve döviz kurları açıklama sonrası yüzde 19 değer kaybı yaşadı” şeklinde değerlendirirken, açıklamalarına şöyle devam etti: “Detayların belli olmasını takiben etkinin kalıcılığı hakkında daha sağlıklı tahmin üretebileceğiz. Mevduatın çok önemli bir bölümü 30 gün vadede yer alıyor. Bu blok vadeyi uzatmaksızın teşvikten yararlanabilecek olursa yerellerin döviz talebi önemli ölçüde azalacak ve bu döviz piyasasında dengelenmeyi beraberinde getirecektir. Kurda stabilizasyon sağlanabilirse bundan borsada en pozitif etkilenecek sektörlerden biri bankacılık olmaya aday görünüyor. Üç aydır rallide bayrağı taşıyan döviz gelirine sahip şirketler ise bir süre dinlenebilir hatta bir miktar değer kaybı yaşayabilirler.”

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'POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK'

Döviz kurlarında yaşanan sert düşüşün ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da bir açıklama yaparak, dövizdeki düşüşün en kısa sürede pompa fiyatlarına yansıyacağını belirtti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır.”