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Döviz ve altın dönüşümlü KKM’de tarih uzatıldı

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#Döviz#Altın#Kur Korumalı Mevduat
Döviz ve altın dönüşümlü KKM’de tarih uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 07:00

MERKEZ Bankası (TCMB) Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin iki tebliğ yayımladı.

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‘Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’ ve ‘Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, KKM kapsamında yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, 31 Ağustos 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan dolar, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL’ye çevirebilecek. Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 31 Ağustos 2024 itibarıyla, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilebilecek. TL’ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.

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#Döviz#Altın#Kur Korumalı Mevduat

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