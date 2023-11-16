×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Döviz mevduatlarında hızlı düşüş

Güncelleme Tarihi:

#Döviz#Mevduat#Piyasa
Döviz mevduatlarında hızlı düşüş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 15:07

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 195,20 milyon dolar azaldı.

Haberin Devamı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 195,20 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 10,1 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 10 Kasım ile sona eren haftada 175 milyar 814,90 milyon dolara düştü.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre milyar 757,80 milyon dolar azalarak 101 milyar 250,80 milyon dolara düşerken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 562,50 milyon dolar artarak 74 milyar 564,10 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 403 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 237 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 640 milyon dolar artış gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Döviz#Mevduat#Piyasa

BAKMADAN GEÇME!