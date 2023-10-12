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Döviz mevduatlarında gerileme

Güncelleme Tarihi:

#Döviz#Mevduat#Merkez Bankası
Döviz mevduatlarında gerileme
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 14:49

Merkez Bankası'nın verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 405,8 milyon dolar düşüş gösterdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her hafta açıkladığı verileri duyurdu. Merkez Bankası, bir önceki hafta 172 milyar 38,50 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının 6 Ekim ile sona eren haftada 171 milyar 632,7 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

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GERÇEK KİŞİLERİN DÖVİZ MEVDUATLARI DÜŞTÜ, TÜZEL KİŞİLERİN ARTTI

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 362,5 milyon dolar düşerek 100 milyar 669,3 milyon dolara gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 956,7 milyon dolar artarak 70 milyar 963,4 milyon dolara yükseldi.

PARİTE ETKİSİ

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 551 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 570 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1,12 milyar dolar artış gösterdi.

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#Döviz#Mevduat#Merkez Bankası

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