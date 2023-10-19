Döviz mevduatları yükselişte geçti

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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 529,90 milyon dolar yükseliş gösterdi.



Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 171 milyar 632,7 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 13 Ekim ile sona eren haftada 173 milyar 162,60 milyon dolara çıktı.



Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre milyar 739,40 milyon dolar artarak 101 milyar 408,70 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 790,60 milyon dolar artarak 71 milyar 754 milyon dolara geldi.



Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 717 milyon dolar yükseldi. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 92 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 809 milyon dolar artış gösterdi.