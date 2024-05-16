×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Döviz mevduatları düşüşte

Güncelleme Tarihi:

#Döviz#Mevduat#Piyasa
Döviz mevduatları düşüşte
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 14:45

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3,2 milyar dolar azaldı.

Haberin Devamı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 185,70 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 175 milyar 814,7 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 10 Mayıs ile sona eren haftada 172 milyar 629,0 milyon dolara geldi.
 
Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 191,60 milyon dolar azalarak 106 milyar 768,60 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 993,90 milyon dolar düşüşle 65 milyar 860,50 milyon dolara geriledi.
 
Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 4 milyar 292 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 195 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 miyar 96 milyon dolar düşüş gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Döviz#Mevduat#Piyasa

BAKMADAN GEÇME!