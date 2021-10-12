Döviz bürolarının faaliyet izni başvurularında ödeyecekleri ücretler yeniden belirlendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
IMF rakamları güncelledi Türkiye tahmininde dikkat çeken artışIMF rakamları güncelledi! Türkiye tahmininde dikkat çeken artış#IMF
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
G.Saray stadının yeni ismi açıklandı İnanılmaz rakam...G.Saray stadının yeni ismi açıklandı! İnanılmaz rakam...#Galatasaray
5 öğrenci ölmüştü, gözyaşına boğuldular Korkunç iddia5 öğrenci ölmüştü, gözyaşına boğuldular! Korkunç iddia#Afyonkarahisar
Kovid-19 Rehberinde hamileler için aşı güncellemesi yapıldı Kovid-19 Rehberi'nde hamileler için 'aşı' güncellemesi yapıldı#Koronavirüs
Uzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldiUzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldi#Uzay
Erdoğandan Afganistandan göç açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazErdoğan'dan 'Afganistan'dan göç' açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İzmirde yeğeni Kutsal Hazar Eymen Karanın ölümüne neden olan acılı hala ilk kez konuştuİzmir'de yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüne neden olan acılı hala ilk kez konuştu#İzmir
Misli.comdan basketbola dev destek TBF ile iş birliği anlaşması imzalandıMisli.com'dan basketbola dev destek! TBF ile iş birliği anlaşması imzalandı#Misli.Com
Araba canavar gibi demişlerdi Hayatının şokunu yaşadı, gerçek tamircide ortaya çıktı'Araba canavar gibi' demişlerdi! Hayatının şokunu yaşadı, gerçek tamircide ortaya çıktı#İstanbul
Kavga büyüyor... Dünyanın en zengin insanı unvanını elinden aldı Sosyal medyada dalga geçtiKavga büyüyor... Dünyanın en zengin insanı unvanını elinden aldı! Sosyal medyada dalga geçti#Elon Musk
Aşı mı doğal bağışıklık mı Son sözü mahkeme söylediAşı mı doğal bağışıklık mı? Son sözü mahkeme söyledi! #Koronavirüs
Tüm aileleri ilgilendiriyor Virüs riskini yüzde 97 azalttı...Tüm aileleri ilgilendiriyor! Virüs riskini yüzde 97 azalttı...#Koronavirüs
7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yaseminnin evi7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yasemin'nin evi#Yasemin Şefkatli
Ottur zararı yoktur demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike'Ottur zararı yoktur' demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike! #Bitkisel Çaylar
HABERLEREkonomi Haberleri

Döviz bürolarının faaliyet izni başvurularında ödeyecekleri ücretler yeniden belirlendi

#Döviz Büroları#Döviz#Son Dakika
Döviz bürolarının faaliyet izni başvurularında ödeyecekleri ücretler yeniden belirlendi

Döviz bürolarınca yapılacak faaliyet izni başvurularında alınacak ücretler 4 faaliyet bölgesi için farklılaştırıldı.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik ile döviz bürolarının (yetkili müesseselerin) kuruluş, şube açma, faaliyet, gözetim ve denetimlerine yönelik esasların düzenlendiği Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenlemelerle döviz bürolarının daha kurumsal bir yapıya kavuşmaları ve uygulamada karşılaşılan birtakım sorunların giderilmesi amacıyla döviz bürolarınca yapılacak başvurularda alınacak ücretlerde, döviz bürolarının asgari ödenmiş sermayelerinde, faaliyet konularında, kurumsal yönetimlerinde ve diğer bazı yükümlülüklerinde değişiklikler yapıldı.

Yetkili müesseseler için belirlenen 4 faaliyet bölgesine ilişkin izin başvuru ücretleri farklılaştırıldı. Bu ücretler 2 ile 6 milyon lira arasında değişiyor.

Haberin Devamı

Tahsil edilecek ücretler, Bakanlık merkez muhasebe birimine, defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ve mal müdürlüklerine yatırılacak.

Tebliğ değişikliğiyle A grubu döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye tutarı 10 milyon liraya, B grubu döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye tutarı 5 milyon liraya ve her bir şube için ödenmesi gereken sermaye şartı 3 milyon liraya yükseltildi. Söz konusu sermaye şartlarının sağlanması için mevcut yetkili müesseselere 31 Aralık 2022'ye kadar süre verildi.

Ayrıca, döviz bürolarının tüm hisse devirleri ile aynı faaliyet bölgesi dışında yapacağı adres değişiklikleri izne tabi hale getirildi.

Tebliğ kapsamında daha önce doğrudan faaliyet izni iptali gerektiren bazı hususlar, sektörün uyum düzeyinin artırılması amacıyla öncelikle idari para cezası uygulanması ve düzeltilebilmesi mümkün olan hususlarda süre verilmesi, ancak tekerrürü halinde faaliyet izni iptalinin uygulanması şeklinde değiştirildi.

Sektörde kayıt dışılığın azaltılması ve Bakanlıkta tutulan döviz bürolarına ilişkin bilgilerin artırılması kapsamında bazı değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, mevcut döviz bürolarının Bakanlığa bazı bilgilerini sunması için 1 Mart 2022'ye kadar süre tanındı.

Yapılan değişikliklerin sektörde kurumsallığın, güçlü mali yapının, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılmasıyla kayıt dışılığın azaltılmasına önemli katkıda bulunacağı değerlendiriliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Döviz Büroları#Döviz#Son Dakika