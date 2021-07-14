Döviz bürolarında hava parası 400 bin dolara çıktı

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, döviz büroları ve kıymetli maden aracı kurumlarına faaliyet izninde başvuru ücreti alınmasını öngördüklerini belirtirken, “Bu tutarların kamuya kaynak girişine dönüşmesi sağlanacak. Burada 6 milyonluk (liralık) bir üst limit belirliyoruz” dedi.

BİZDE BİRÇOK YERDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Kambiyo Genel Müdürü Murat Zaman da maddeyle ilgili bilgi verirken, döviz bürolarına yönelik yoğun bir talep olduğunu ancak çok sayıda döviz bürosu açılmasının istenilen bir şey olmadığını söyledi. Genel Müdür Zaman, “Çok sayıda döviz büfesinin açılması, dolarizasyon konusunda açıkçası çok istenilen bir şey değil. Döviz büfeleri yurtdışında çoğu zaman turistik yerlerde olur, turistin olduğu merkezlerde olur ama bizde birçok yerde var. Onun sayılarını da limitte tutabilmek ve makul bir seviyeye getirebilmek için böyle bir yol izleniyor. Yeni izinler gelmedikçe, ikinci el fiyatları yukarı doğru gidiyor, orada bir rant oluşuyor.

O ranttan da döviz büfelerinin sahipleri doğal olarak faydalanıyor. Burada bir rant varsa, kontrollü ve bir lisans verildiğinde, bu rant devlete geçsin, yeni bir kamu kaynağı haline gelsin, niyetimiz, amacımız bu açıkcası dedi” diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül de, 2019’dan bu yana yeni döviz bürosuna izin verilmediğini belirtirken şunları söyledi:

“Bu izin verilmediği için de piyasada ciddi bir arbitraj oluyor. Yani o arbitraj çerçevesi içerisinde aşağı yukarı 400 bin dolar civarında bir hisse devir...”

TAKSİ PLAKASI GİBİ OLDU

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da, sistemin taksi plakası sistemine benzediğini belirtti ve şunları söyledi: “Taksi plakası gibi bir şey, dolmuş plakası gibi, yani sınırlı tuttular, şişirdiler o arada, şimdi alıp bir sürü… Diyelim ki, dün, bir tanesi 400 bin dolar hava parası verdi, işte, döviz büfesi aldı. Bugün, bu kanunu çıkartacağız, adamın 400 bin doları pul olacak. Çünkü artık devlet şey yapmış oluyor.”

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın