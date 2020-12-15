Dosyaları ücretsiz transfer edecek

Buna göre lifebox transfer hizmetiyle bundan böyle üyelik süreçlerinden bağımsız, ücretsiz, kolayca güvenli dosya paylaşımı yapılabilecek. lifebox transfer, tek seferde 5GB’a kadar dosya ve klasör transfer imkanı sunuyor.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Dosyaları hızlıca dijital platformlardan paylaşma ihtiyacı özellikle pandemi döneminde oldukça arttı. Proje, sözleşme, ödev gibi kritik dokümanların yanı sıra kişisel fotoğraf ve videolarımızın güvenli bir şekilde paylaşımı da önem kazandı. ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ prensibiyle geliştirdiğimiz lifebox transfer uygulamamızda da kullanıcılarımızın verileri ülkemizde kurduğumuz veri merkezlerinde güvende tutulacak” diye konuştu.