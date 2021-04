DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: Dijital OSB’ler oluşturulmalı

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, sanayideki dijitalleşmenin dünya ekonomisi açısından dengeleri değiştirebilecek güçte olduğunu söyledi. Çevikel, dijital dönüşümde hızı yakalayamayan aktörlerin yenilgiyle yüzleşmesinin kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.



DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ

Pandeminin, dijital dönüşümün beklenenden çok daha hızlı bir gelişim kaydetmesine yol açtığını kaydeden DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Dijital dünyanın kapıları açıldığı günden bu yana her sektör, bir şekilde baş döndürücü dönüşüme entegre olmaya çalıştı. Bu, bir zorunluluk. Çünkü bu gelişime ayak uydurmayanın ayakta kalması artık gerçekten çok zor. Sınırların yok olduğu, iletişim kanallarının daha da çeşitlendiği ve teknolojik gelişimde büyük yolların kat edildiği günümüzde, değişime ayak uydurmak yetmiyor ve dönüşümün bir parçası ve hatta öncüsü olmak gerekiyor. Teknolojik gelişmeler sayesinde herkesle, her yerde iş yapabilmeniz mümkün. Bu anlamda sanayinin önündeki engeller kalkmış durumda. Özellikle pandemi süreciyle birlikte teknolojik imkanları kullananların sayısı katlanarak çoğaldı. Tüm dünyayı etkisi alan salgın sürecinde başta uzaktan çalışma modelleri olmak üzere, hemen hemen her alanda dijital dünyanın sunduğu imkânlardan yararlanmanın mümkün olduğu gözler önüne serildi” diye konuştu.

E-TİCARET, E-İHRACAT VE SANAL FUAR

Yönetim Kurulu Başkanı olduğu DOSABSİAD üyelerinin, birçok sektörlerde faaliyet gösterdiğini kaydeden Nilüfer Çevikel, dernek olarak her üyenin dijitalleşme konusunda bilinçlendirilmesi adına çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.



Çevikel, “Üyelerimiz, tekstil, otomotiv, makine, hazır giyim, kimya, gıda, metal gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor. 5 milyar dolarlık ihracat potansiyelinin yanı sıra 548 faal firmanın bulunduğu ve 50 bin kişinin istihdam edildiği Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan, ülke ekonomisine katkı sunan sanayicilerimizle dijital dünyanın nimetlerini kullanarak pek çok çevrimiçi toplantı gerçekleştirdik.

Alanında uzman kişileri konuşmacı alarak yaptığımız programlarla her konuda bilinçlenmemiz için birbirinden verimli toplantılar düzenledik. Bir yandan sanal fuarcılık ile ilgili çalışmaları daha da yoğunlaştırırken diğer yandan teknoloji ve sanal gerçeklik ile ilgili araştırmalarımız da sürüyor.

Çok iyi bilmeliyiz ki yeni dünya düzeninde firmalar, e-ticaret, e-ihracat ve sanal fuarcılık gibi dijital teknoloji ile yeni düzende ayakta kalıp işlerini büyütebilecek” dedi.

İYİLEŞTİRİCİ ADIMLAR ATILMALI

Dijitalleşme doğrultusundaki yatırımların daha da artması gerektiğini vurgulayan Nilüfer Çevikel, iş dünyasının beklentilerini de şu sözlerle özetledi: “Bursa, ülkemizde tekstil ve otomotiv başta olmak üzere birçok alanda adeta üretim üssü konumunda. Sanayi bakımından çok güçlüyüz.



Şehrimizin potansiyelini biliyor ve verileri iyi okuyabiliyoruz. Hükümetten beklentilerimiz yalnızca ekonomi ve hukuk alanda atılacak adımlarla sınırlı değil. Dijitale yapılan yatırımların da artırılması ve profesyonelleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dijital altyapımız ne kadar sağlam olursa yatırım iştahı da o kadar artacaktır. Bu hedefle altyapı çalışmalarının hızlandırılması gerekiyor. Organize Sanayi Bölgeleri, planlı sanayi üretiminin, istihdamın ve ihracatın kaynağı haline gelmiş durumda, dijitalleşme bu kadar ön plandayken dijital OSB’lerin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bu süreçte nerelerde başarısız olduğumuzu ya da nerelerde iyileştirme yapmamız gerektiğini saptamalı ve iyileştirici adımlar atmalıyız. Uzun vadeli hedefimiz, dönüşüm indeksleri ve dijital ticaret konusunda dünyada lider ülkeler arasında yer almak olmalı.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara