DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: Çarkların dönmesi için sorumluluk aldık

Nilüfer Çevikel, dünya ekonomilerinde yaşanan çalkantı sonrası art arda gelen işçi çıkarma haberlerinin ardından DOSABSİAD olarak sorumluluk üstlenerek ‘işçi çıkarmayacağız’ açıklamasında bulunduklarını, bu çağrının da önce Bursa, ardından tüm Türkiye’de olumlu karşılık bulduğunu belirtti. Adeta kampanyaya dönüşen işçi çıkarmayacağız kararının ardından yeni yatırım alanları ve yeni pazarlar bulmak için ciddi çaba yürüttüklerini, seyahat kısıtlamasının yaşandığı günümüzde, muhataplarıyla teknolojiyi kullanarak görüşme yaptıklarını dile getiren Çevikel, aynı zamanda iş dünyasının yaşadığı sorunları da tespit ederek ilgili birimlere ilettiklerini kaydetti. Bursa iş dünyasının ihracatın durma noktasına gelmesine rağmen yoluna devam ettiğini aktaran Çevikel, “DOSABSİAD olarak çarkların dönmesi ve çalışanlarımızın evlerine ekmek götürebilmeleri için gerekli sorumluluğu üzerimize aldık” dedi.

ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMA

Salgın sürecinin başlangıcından itibaren çözüm odaklı çalıştıklarını, Ar-Ge ve dijitalleşme konularına eğilerek, gerekli dönüşümlerin sağlanabilmesi için yol haritası belirlediklerini dile getiren Çevikel, acilen start-up’ların çoğaltılması gerektiğini ve inovatif ürünler üzerine eğilmemiz gerektiğini belirtirken Bursa’nın ülkemizdeki en önemli teknoloji üssü kent olması gerektiğinin de altını çizdi. Yerli otomobil TOGG’un Bursa’da üretilme kararın da Bursa’nın üretim üssü olması yanında bir teknoloji kenti de olabileceğinin göstergesi olduğunu belirten Çevikel, bu konuda şehrin tüm dinamiklerinin ve üniversitelerin üstüne düşen görevler olduğunu vurguladı. Çevikel, yeni yatırım alanlarıyla birlikte dünyadaki gelişmeler ve yeni trendler konusunda dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen isimlerini sanayicilerle buluşturduklarını anlattı.

SANAL FUARCILIK GELİŞTİRİLMELİ

Sanal fuarcılığın gelişmesi gerektiğine de değinen Çevikel, “Dünya ticaretinin değiştiği bu dönemde artık firmalarımız fuar alanlarını yanlarında taşıyabilmeli ve bu şekilde potansiyel müşterilerle bir araya gelmeli” dedi. Yaptıkları projelerle ilgili bilgi veren Çevikel, “Salgın öncesinde İş-Kur ile ortak istihdam büromuzu kurmuştuk. Meslek edindirme kurslarıyla BTSO bünyesindeki BUTGEM ile ortak çalışmamız var. Pandemi sonrası açılacak kurslarımızla nitelikli personel yetiştirme ve istihdamı konusunda sanayiye hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

EL BİRLİĞİYLE AŞACAĞIZ

Bursa iş dünyasının hayata sadece ‘para kazanma’ penceresinden bakmadığını, sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık verdiklerini belirten Çevikel, Ramazan ayı nedeniyle DOSAB ile birlikte 5 bin erzak kolisini ihtiyaç sahipleri ile buluşturduklarını, gençlerin ve çocukların dijital yaşama kolay uyum sağlayabilmeleri için özel bir klipte yer alan 10 öğrenciye 23 Nisan’da tablet hediye ettiklerini, ayrıca barınakta yaşayan ve sokak hayvanlarına 11 yılı aşkın süredir destek sağladıklarını, geçtiğimiz anneler gününde AİP Vakfı aracılığı ile 20 annenin hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Koronavirüs salgını ile mücadelede hayatlarını da riske atarak en ön safta yer alan sağlık çalışanlarını da bu süreçte unutmadıklarını, ramazan ayında evlerine gidemeyen sağlıkçılarımızın iftarlık kumanyalarını kendilerine ulaştırdıklarını, maske, özel kıyafet ve benzeri konularda ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını anlatan Çevikel, “Bu zorlu süreci el birliğiyle aşacağımızı düşünüyor ve ona göre hareket ediyoruz” dedi.

‘EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞINI KAZANACAĞIZ’

Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olduğunu, dinamik ve yenilikçi iş insanları sayesinde bu sıkıntılı süreci de en az hasarla kapatacağına, gerek büyüme gerekse ihracat rakamlarıyla yeniden fark yaratmaya başlayacağına yürekten inandıklarını belirten DOSABSİAD Başkanı Çevikel, şöyle devam etti: “Bu konuda ülkemize, ülkemizin dinamiklerine ve devletimize güveniyoruz. İş dünyası olarak süreci iyi takip etmekle birlikte, kendi bilgi ve birikimimize güvenimiz, inancımız tam. Elbette sancılı bir süreç yaşıyoruz, elbette şimdilik ekonomik veriler aşağı yönde ama üstesinden gelemeyeceğimiz bir durum yok. İş dünyamız, çalışanları ile birlikte bu ‘Ekonomik Kurtuluş Savaşı’nı kazanacaktır. Bu süreçte en büyük destekçimiz, hükümetimiz ve devletimiz olacaktır. Bursa, yine Türkiye’nin büyümesinde, ihracatının artmasında aktif rol oynayacaktır“ Çevikel, ekonomide trendin eylül ayı ile birlikte yukarı doğru ivme kazanmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.