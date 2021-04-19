DOSAB atık suyun yüzde 40’ını kazanmak için 90 milyon lira yatırım yaptı

Küresel ısınmanın etkisiyle susuzluk ve kuraklık sorununu şiddetli yaşayacak bir bölgede bulunan ülkemizde, sanayide kullanılan suyun geri kazanılıp yeniden üretime sokulması konusunda önemli yatırımlardan birisine DOSAB imza attı. Katılımcıların yüzde 68’ini tekstil sektörü firmalarının oluşturması nedeniyle bölgede yılda 15 milyon metreküp gibi önemli miktarda su kullanılıyor. DOSAB su arz güvenliğini çevreci bir şekilde sağlamak amacıyla 2017 yılında projelerini uygulamaya koydu.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, 2007 yılında kurulan günlük 70 bin metreküp gün kapasiteli DOSAB Atıksu Arıtma Tesisinde son 4 yıl içinde iki etap halinde su geri kazanımına dönük yatırımlarını tamamlamak üzere olduklarını söyledi.

YENİDEN KULLANILACAK

Özsoy süreci şöyle anlattı; “Atıksu arıtma tesisimizden deşarj ettiğimiz suyu proseste yeniden kullanmak için ters ozmoz tesisi kurmak gerekiyor. Ancak bölgemizdeki boyahanelerin atık sularının yapısı gereği arıtma tesisi çıkış suyunu ters ozmoz tesisine vermek verimli olmayacaktı. Bu durumu çözmek için ülkemizde arıtma ve su geri kazanımı konusunda önde gelen profesörler önderliğindeki ekibimiz ile arıtma tesisimizi yeniden dizayn ettik. Buna göre arıtma tesisimizde prosesi, biri günlük 67.500, diğeri 25.000 metreküp olmak üzere ikiye bölüp kapasiteyi arttırdık. 25.000 metreküplük arıtma tesisinden çıkan arıtılmış suyu, Membran Biyoreaktör (MBR) tesisimize aldık. MBR tesisinden çıkan suyun yüzde 70’ini ters ozmoz tesisimize göndereceğiz. Ters ozmoz tesisinden çıkan su depolarımıza ve oradan da yeniden fabrikalarda üretime alınacak. Bölgemizde atık su arıtma tesisinde arıtılıp deşarj edilen yıllık 15 milyon metreküp suyun 6 milyon metreküpünü, bir başka ifadeyle yüzde 40’ını geri kazanacağız.”

ÖRNEK ENTEGRE TESİS

Başkan Özsoy, ilk etap olan MBR yatırımını 2019 yılında devreye aldıklarını, ters ozmoz tesisi birinci etabını haziran ayında, tamamını da 2021 yılı sonuna kadar hizmete sokacaklarını belirterek, “Böylelikle DOSAB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların proseslerinde kullandıkları suyun yüzde 40’ını mevcut su kaynaklarından kullanmak yerine atık sulardan geri kazanım ile su tasarrufu sağlayacağız. Bu çerçevedeki yatırımlarımızın toplamı 90 milyon TL oldu” dedi.

DOSAB Başkanı Ersan Özsoy, 11 hektarlık alandaki DOSAB Atıksu Arıtma yapısının, konvansiyonel arıtma tesisi, akışkan yataklı reaktör ile arıtma çamur yakma prosesi, membran biyoraktör prosesi ve ters osmoz prosesi ile ileri teknoloji tüm prosesleri bünyesinde barındıran Türkiye’de ilk ve örnek entegre bir tesis olacağını söyledi.

GÜNEŞ SANTRALİ YATIRIMI

Sıfır atık sistemi kurulumu, katık atık yönetimi, baca emisyonlarında iyileştirmeler için firmaları teşvik gibi çevre konusunda azami hassasiyetle çalıştıklarını belirten DOSAB Başkan Ersan Özsoy, “Bu çerçevede 2018 yılında yaptığımız depo ve antrepo binalarının çatıları üzerine 3 adet 1 MWe gücünde çatı tipi güneş enerjisi üretim tesisi projelendirdik. 2020 yılında toplam 3 MWe gücündeki kapasiteyle yılda yaklaşık 4.100.000 kWh elektrik üretimi gerçekleştiren tesisimizi devreye aldık. Bu yenilenebilir enerji yatırımımız ile DOSAB Bölge Müdürlüğü’nün yıllık iç tüketimlerinin yarısını karşılanıyoruz. Aynı zamanda da bölgedeki sanayiciye örnek teşkil eden yatırım yapmış olduk” dedi.

ALT YAPI OLUŞTURULDU

Başkan Ersan Özsoy, DOSAB’ın, her türlü alt ve üst yapı yatırımlarını tamamlayan, katılımcılarına kaliteli, kesintisiz ve rekabetçi fiyatlarla hizmet üreten, sosyal tesisleri ve sosyal projeleri ile de fark yaratan bir organize sanayi bölgesi olarak, Türkiye’deki OSB uygulamasının başarılı örnekleri arasında olduğunu vurguladı. İSO Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu arasında 19, BTSO Bursa’nın 250 Büyük Firması arasında 43, TİM Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı arasında 18 firma DOSAB’da faaliyet gösteriyor. Tüm bu güçlü yapının uygun bir alt yapı sağlama ile mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Özsoy, “2003 yılında bölgenin yeraltı elektrik dağıtım şebekesi, ardından doğalgaz, su, ulaşım, iletişim alt yapıları tamamlandı. 2007 yılından bu yana atık su arıtma tesisimiz çalışıyor. 2012 yılı sonunda devreye alınan SCADA, Sayaç Otomasyonu, Haberleşme Sistemleri ve Alt Yapısı yatırımı ile bir organize sanayi bölgesinin ihtiyaç duyduğu tüm alt yapıyı merkezden izliyor ve kumandasını sağlıyoruz” dedi.

DEPO VE ANTREPO SANAYİNİN HİZMETİNDE

DOSAB’da faaliyet gösteren firmaların depolamalarını başka alanda yaparak, üretim alanlarını genişletme amacıyla projelendirip yaptığımız depo binaları 2018 yılında tamamlandı. Her biri 1.000 metrekare taban alanlı ve iki katlı toplam 18 adet çağdaş normlardaki depo sanayinin kullanımına sunuldu. 2019 yılında ise DOSAB Antrepomuzu kurduk. Gemllik Gümrük İdaresine bağlı A Tipi Genel Antrepoda kara ve deniz yolu ile gelen tüm ithalat ve transit ürünlerine depolama hizmeti veriyoruz. Bu iki yatırım da Bursa’da sanayi bölgeleri arasında ilk ve tek olmuştur.”

BURSA TASARIM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ

Nitelikli işgücü temini için mesleki ve teknik eğitimde Türkiye’ye örnek olacak bir proje 2005 yılında bölge sınırları içerisinde hayata geçirildi. DOSAB’ın eğitim alanı olarak tahsis ettiği 38 dönüm arazi üzerinde Bursa Tasarım Teknoloji Geliştirme Merkezi (BUTGEM) kuruldu. Burada 2009’dan bu yana BTSO ve DOSAB ortaklığı ile kurulan BUTGEM Vakfı aracılığıyla eğitimler veriliyor. BUTGEM birbiriyle bağlantılı üç eğitim bloğunda toplam 18.000 metrekare kapalı alana, tam donanımlı sınıflar ve uygulama atölyelerine sahip. Burada çeşitli branşlarda, yılda ortalama 4 bin kişiye mesleki ve teknik eğitimler uygulamalı olarak veriliyor.

SEMT POLİKLİNİĞİ

Osmangazi Belediyesi’nin kamulaştırdığı alanda DOSAB tarafından yapılan 2 bin 500 metrekare alanlı DOSAB Semt Polikliniği 112 acil yardım merkezi ve 17 poliklinik odası, laboratuvar, röntgen, acil müdahale gibi bölümleri ile nitelikli sağlık hizmeti sunuyor.”

'SOSYAL SORUMLULUKTA ÖRNEĞİZ'

Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, Bursa ve ülke ekonomisine önemli katma değerler yaratan DOSAB’ın, ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal hayatın gelişiminde öncü rol üstlendiğini söyledi. Özsoy, toplumun refah seviyesinin artmasına katkıda bulunacak başta eğitim ve sağlık olmak üzere, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine son 10 yıllık süreçte 45 milyon liraya yakın bir katkı sağladıklarını belirterek şunları söyledi:

198 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ KREŞ

“2015 yılından bu yana 198 öğrenci kapasiteli DOSAB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde hizmet veriyoruz. Bursa’daki organize sanayi ve sanayi bölgeleri arasında ilk örnek olan kreşte, bölgede çalışanların 24-66 ay arasındaki çocuklarına eğitim veriliyor. Yine Bursa’da ilk örnek olarak 2007 yılında açılan sosyal tesisler de bölgemizde hizmet veriyor.

ÖĞRENCİ YURDU

DOSAB’ın yapımına başladığı ve 2014 yılında bölge firması Tofaş’ın katkısıyla bitirilen Fen Lisesi 2014-2015 eğitim-öğretim yılında açıldı. Lise Tofaş Fen Lisesi, Kapalı Spor Salonu ve 280 kişilik Öğrenci Yurdu da DOSAB adını almıştır.

ÜNİVERSİTE BAŞARI BURSU

2005 yılından bu yana süren DOSAB Üniversite Başarı Bursu veriyor. 2018 yılına kadar yılda 300, daha sonra 250 başarılı üniversite öğrencisi burs imkanından yararlanıyor. Bursiyerler, bölgemizdeki fabrikalarda çalışanların çocuklarından oluşuyor.

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