Dörtyol Belediyesi narenciye satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre istekliler ihaleye ilişkin bilgileri Dörtyol Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görebilir;
Mahsül Satış Şartnamesini 500,00.TL (Beş yüz) ücret karşılığında satın alabilirler.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi
Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!
Bir taksi plakası bir kişinin olacak
SGK'lı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay
CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!