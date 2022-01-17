Dört teker bir Google

Haberin Devamı

Yıllardır otomobillerinin içerisine ısrarla kendi teknolojilerini yerleştirmeye çalışan otomotiv üreticileri artık Silikon Vadisi’nin kapısını çalıyor. Yüksek teknoloji yarışında öne geçmek isteyen markalar Apple, Amazon ve Google gibi teknoloji devleriyle iş birliklerine gidiyor. Yıllık 100 milyon adetlik araç pazarı ise teknoloji şirketlerinin iştahını kabartıyor. Öyle ki, artık tüm geliştirmelerini yalnızca bilgisayar ve akıllı telefonlar için değil otomobiller için de yapıyorlar. Bu noktada birçok otomotiv devinin tercihinin Google olması ise dikkat çekici. 23 yaşındaki şirket adım adım otomotiv endüstrisinin en büyük tedarikçisi olma yolunda ilerliyor ve asırlık otomotiv markalarına bağlantı teknolojilerinin yolunu gösteriyor.

Gelinen noktadan Ford, General Motors, Honda, Renault ve Volvo gibi birçok otomotiv devi bağlantı teknolojileri için Google’dan destek alıyor. Bu konuda Volvo dikkat çeken bir adım attı. Şirket, bilgi-eğlence teknolojilerini doğrudan Google’a entegre eden ilk üretici oldu. Bu sayede, otomobil Google Asistan özellikli cihazlarla doğrudan entegrasyon kurabilecek. Şirket ayrıca, Google Play üzerinden YouTube’un indirebileceğini ve videoların araç hareket halinde değilken oynatılabileceğini de açıkladı. Bu özellik otomobillerde video oynatabilme açısından başlangıcı temsil ediyor. Konuyla ilgili bilgi aldığımız Volvo Car Türkiye Pazarlama Direktörü Kubilay Polat, söz konusu özelliklerin Türkiye’deki kullanıcılara da açık olduğunu; XC40 Recharge, XC60, S90 ve V90’da kullanılabildiğini söyledi.

Haberin Devamı

ANDROID TABANLI

Google ile benzer bir işbirliği kuracak Honda’nın da 2022 yılı içerisinde Google hizmetlerini doğrudan modellerine entegre etmesi bekleniyor. Ford ise geçtiğimiz dönemde dönüşüm stratejisini hızlandırmak ve bağlantılı araç deneyimini yeni bir boyuta taşımak için Google ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurmuştu. 6 yıllık ortaklık kapsamında; 2023 yılından itibaren Ford ve Lincoln araçlarında entegre Google uygulamaları ve hizmetleri, Android tarafından desteklenecek. Diğer yandan Renault da, Google ile işbirliği kapsamında geliştirdiği yeni bağlantılı bilgi-eğlence sistemi OpenR’ın detaylarını paylaştı. Megane E-TECH Electric modeliyle gelecek Google destekli yeni sistemin, akıllı telefon veya tablet benzeri bir bağlantı deneyimi sağlayacağı açıklandı. Sistemin, Android işletim sistemini temel alan Android Otomotiv İşletim Sistemi tarafından desteklendiği bildirildi.

Haberin Devamı

OTOMOTİVE DE ÇİP ÜRETECEK

Telefonlar için ürettiği çiplerle bilinen ABD’li teknoloji şirketi Qualcomm da rotayı otomotive kıranlardan. Şirket, geçtiğimiz günlerde Honda, Renault ve Volvo için çip tedarik edeceğini duyurdu. Şirketin otomotiv çözümleri arasında otonomu destekleyen, dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemlerini çalıştıran çipler yer alıyor. Qualcomm’un telefonlar için sağladığı teknolojiler göz önüne alındığında araçları kablosuz olarak güncelleyen bilgisayarla dönüştürme noktasında otomotiv markalarına destek olması

bekleniyor.

DEVLER PAYLARI KAPMA YARIŞINDA

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Albert Saydam, “Otomotiv, elektronik, bilgisayar, eğlence gibi birbirinden farklı alanlar artık tek potada eriyor. Gelecek insanların devamlı bağlantılı olacağı bir dünya üzerine inşa ediliyor. Örneğin, Togg CEO’su Karakaş da bir araç değil 4 tekerli bir bilgisayar sunacaklarını dile getiriyor. Bu aslında dünyanın yönünü temsil ediyor. Otonom sistemler geliştikçe araçlar yalnızca bir yerden bir yere giderken vakit geçirilen ‘medya’lar olacak. Bir elektrikli aracın yüzde 60’ı elektrik motoru, batarya, yazılım ve araç elektroniği oluşturmakta. Herkes bu yüzde 60’tan pay kapma yarışında. Bu kısmın yüzde 20’sinde de yazılım var. Sektörün hacmi düşünüldüğünde bu çok büyük bir pazar. Google gibi şirketler de bunun farkında ve devasa pastadaki payını arttırmaya çalışıyor” dedi.

Haberin Devamı

TOGG’U ‘AKILLI CÜZDAN’ YAPACAK İŞBİRLİĞİ









Geçtiğimiz hafta Las Vegas’ta dünya sahnesine çıkan Togg, burada gelecek planlarına dair önemli ipuçları veren bir işbirliği kurdu. İşbirliğiyle Togg, blok zinciri teknolojileri konusundaki stratejik partnerini bulduğunu ve açık kaynaklı blok zinciri platformu geliştiren Ava Labs’la yoluna devam edeceğini duyurdu. Böylece, Togg ekosistemindeki her türlü ürün ve hizmete güvenli bir şekilde erişilebilecek. Peki, otomotivde blok zinciri teknolojisi ne anlama geliyor? En basit tabiriyle otomobiller bu teknolojiyle finansal işlemler yapabilen (otopark, gişe, şarj noktası, sigorta, alışveriş ödemeleri vb.) güvenilir cihazlar haline geliyor. Bu işlemlerde güvenliği uçtan uca sağlayan etken ise kripto paralardan alışkın olduğumuz ‘blok zinciri’ teknolojisi.

Haberin Devamı

DAHA GÜVENLİ



Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Marmara Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, “Kısaca ifade edecek olursak blok zinciri; dağıtılmış bir veri tabanıdır. Bloklar aslında sıralı bir kayıt listesi tutmaktadır. Her bloğun bir zaman damgası ve önceki blok ile bağlantısı mevcuttur. Kullanıcılar, dosyaya yazmak için gerekli özel anahtarlara sahip olarak blok zincirinin sahip oldukları kısımlarını düzenleyebilmektedirler. Kriptografi ise herkesin dağıtılmış blok zincirinin kopyasının senkronize halde tutulmasını sağlar. Böylelikle güvenlik birçok sisteme göre daha üst seviyededir” bilgini verdi.

Haberin Devamı

VERİ KAYBINI ÖNLER



Blok zincirlerinin merkezi olmayan yapısının otomobil üreticilerinin günlük karşılaştığı karmaşık sorunları çözmek için kullanılmaya başladığını belirten Kırık, “Otomotiv sektöründeki ödemeler için blok zinciri teknolojisini uygulayarak, araç parçalarının ve üretilen araçların yanı sıra ilgili hizmetleri kolayca takip etmek ve ödemek için birleşik bir platform oluşturabilmek mümkündür. Böylelikle akış dünya genelinde takip edilebilmektedir. Geleneksel kağıt tabanlı sistemlerin ve dijital veri tabanlarının tersine, blok zincirler kazara veri kaybının da önüne geçmektedir” ifadelerini kullandı.

Kırık şöyle devam etti: “Sigorta sözleşmeleri, oto kiralama ve finans, bağlantılı hizmetler ve elektrikli araç ödemeleri dâhil olmak üzere işlem süreçlerini buradan takip etmek son derece kolaydır. Blok zinciri verileri değişmez olduğu için, satıcının ikinci el araç iddialarını blok zincirinde depolanan gerçek bilgilerle her zaman karşılaştırabileceksiniz. Örnek vermek gerekirse aracın kaç kere servis aldığı ID bilgisinden ortaya çıkacaktır.”