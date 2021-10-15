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Dört stada 420 milyon dolar

#Stad#İsim#Para
Dört stada 420 milyon dolar

Türkiye’de birbiri ardına yenilenen stadyumlar kulüplere de yeni bir gelir kapısı oldu. Son olarak Türk Telekom ile anlaşması biten Galatasaray, stadyum ismi için Nef ile yaklaşık 80 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da geçtiğimiz yıllarda yaptıkları anlaşmalarla milyonlarca doları kasasına koydu. Dört büyük kulübün stadyumlarında isimlerin yer alması için son 11 yılda Nef, Ülker, Vodafone, Medical Park ve Türk Telekom gibi firmalar yaklaşık 420 milyon dolar harcadı.

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SON yıllarda futbol kulüpleri milyarlarca TL’lik borçlarıyla sıklıkla gündeme geliyor. Bankalarla birbiri ardına yapılandırma anlaşmaları yapılırken, kulüpler gelirlerini arttırabilmek için de sponsorluk anlaşmalarının altına imza atıyor. Bu kapsamda son anlaşma Galatasaray ile Nef arasında yapıldı. Türk Telekom ile anlaşması sona eren Galatasaray, stat isim sponsorluğu için NEF ile anlaştı. Sarı kırmızılılar bu anlaşma doğrultusunda 10 yıl için 725 milyon TL’yi (Yaklaşık 80 milyon dolar) kasasına koyacak. Biz de yapılan bu anlaşmanın ardından dört büyük kulübün statları için yaptıkları sponsorluk anlaşmalarını mercek altına aldık.

Dört stada 420 milyon dolar


VODAFONE VE ÜLKER

2016 yılında devreye alınan Beşiktaş stadı için anlaşma Vodafone ile yapılırken, imzalanan sözleşme 10+5 yıllık oldu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ile Vodafone Telekomünikasyon arasında imzalanan sözleşmenin bedeli ise 116 milyon dolardı. İmzalanan sözleşme ile Türkiye ve İstanbul’un kalbinde konumlanan Beşiktaş Stadı’nın adı, Beşiktaş Vodafone Park olarak belirlendi.

Dört stada 420 milyon dolar

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Fenerbahçe Kulübü de, Yıldız Holding’le 10 yıl süreyle stat ismi, reklam ve tanıtım haklarını içeren 90 milyon dolar tutarlı sözleşme imzalamıştı. Yeni anlaşma ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun adı ‘Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu’ olarak değiştirildi. 2014-15 sezonunda başlayan anlaşma 2024-25 sezonunda sona erecek.

TRABZON’A MEDİCAL PARK

Trabzonspor da stadını yenilemesinin ardından stat ismi için Medical Park ile anlaştı. Stadın adı ‘Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena’ olarak belirlenirken, bordo mavili kulüp anlaşma sayesinde yaklaşık 32 milyon doları kasasına koydu. 2017 yılından itibaren başlayan anlaşma 5 yıllık süreyi kapsıyor. Galatasaray, Nef’ten önce stad isim sponsoru olan Türk Telekom ile yaptığı anlaşmadan, yaklaşık 100 milyon doları kasasına koymuştu. 2010-11 sezonunda başlayan anlaşma, bu yıl itibariyle sona erdi. Tüm bu anlaşmalar dikkate alındığında sponsorların 4 büyük kulübün stadına isim vermek için harcadığı yaklaşık bütçe 418 milyon doları geçti. Bugünkü kurlardan hesaplandığında yapılan sponsorluk anlaşmalarının TL karşılığı ise 3 milyar 762 milyon oluyor.

Dört stada 420 milyon dolar

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#Stad#İsim#Para

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