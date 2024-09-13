Dört mezundan biri istihdam dışı

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Rapora göre, Türkiye’de her dört üniversite mezunu yetişkinden biri istihdamda yer almıyor.

Rapordaki veriler özetle şöyle sıralandı:

EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSELİYOR

Türkiye hem 25-64 yaş aralığındaki lise mezunları hem de üniversite mezunları için en düşük istihdam oranına sahip OECD ülkesi oldu. Ayrıca Türkiye’de her dört üniversite mezunu yetişkinden birinin istihdamda olmadığı ortaya koyuldu. Diğer yandan raporda, Türkiye’de 25-64 yaş aralığındaki her iki yetişkinden birinin lise veya daha alt kademeli bir okulun mezunu olduğu belirtildi. 25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin yüzde 30’u lise mezunu dahi değil, buna karşın Türkiye son yıllarda bu konuda büyük ilerleme gösteren ülkelerden biri olarak konumlandı. 2016 yılında yüzde 45 olan lise mezunu dahi olmayanların oranı 2023 yılında yüzde 30’a düştü.

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Raporda, Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki yaklaşık her üç gençten birinin ne eğitimde ne de istihdamda olduğu ortaya koyuldu. Türkiye’de yüzde 31.1 olan bu oran OECD ortalamasında yüzde 13.7. Ayrıca 18-24 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı yüzde 41.4, erkeklerin oranı ise yüzde 21.4.

Türkiye’de 6-14 yaş aralığında okullaşma oranı yüzde 98.8. OECD ortalamasında ise bu oran yüzde 98.4. Öte yandan ülkemizde 3-5 yaş aralığındaki çocukların okul öncesi eğitime katılım oranı 2014’ten 2022’ye 20 puan artarak yüzde 48 oldu. Buna rağmen Türkiye 3-5 yaş grubu çocuklar için okullaşma oranının en düşük olduğu OECD ülkesi. Ayrıca Türkiye, tüm eğitim kademelerinde öğrenci başına en düşük harcama yapan OECD ülkelerinden biri oldu.

ÖĞRETMEN MAAŞINDA KIDEM FARKI AZ

OECD ortalamasında öğretmen başına ilkokulda 14, ortaokul ve lisede 13 öğrenci düşüyor. Türkiye’de bu sayılar ilkokulda 18, ortaokul 14 ve lisede 13. Diğer yandan OECD ortalamasında en üst kıdemdeki bir öğretmen, yeni başlayan bir öğretmene göre yüzde 61-65 oranında daha yüksek maaş alırken Türkiye’de bu oran ortalama yüzde 9.