Dönüşüme 3 milyarlık destek

Ülke genelinde 6.7 milyon riskli yapının yenilenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir adım da İller Bankası’ndan (İlbank) geldi. Belediyeler başta olmak üzere Türkiye genelinde bin 473 yerel yönetime proje ve finansman hizmeti veren İlbank, dönüşüm projeleri geliştirmesinin önünü açmak için faiz destekli krediye ağırlık verecek.

ÇAĞRIDA BULUNDU

İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, yerel yönetimler tarafından yeni fark edilen dönüşüm kredisi için çağrıda bulundu. Kentsel dönüşüm kredisi için 2021 yılında 3 milyar liralık finansman oluşturduklarını belirten Büyük, “Deprem kuşağındaki ülkemizde hızla kentsel dönüşüm çalışmalarının hayata geçirilmesine, bu sıkıntıların aşılmasına katkı sunmak için biz de seferber olduk. Belediyelerden talep geldiği sürece karşılamak istiyoruz” dedi. 3 yılda 12 belediyeye kredi desteği sağlandığını belirten Büyük, önümüzdeki dönemde başvurularda artış beklediklerini ifade etti.







YÜZDE 50 FAİZ DESTEĞİ

Kentsel dönüşüme ilişkin projelere sağladıkları kredilere yüzde 50’ye varan faiz desteği de sunacaklarını belirten Büyük, vadelendirme süresinin 7 yıl olduğunu ifade etti. Yerel yönetimlerin kredibilitesine göre değerlendirmeler yaptıklarını söyleyen Büyük, “Gelir ve gider dengesi, daha önce bizden kredi kullanıp kullanmadığı, kamuya borcu olup olmadığı gibi pek çok inceleme yapıyoruz. Uygun olanlara talep ettiği krediyi tahsis ediyoruz. Alacaklarımızı da bizde toplanan paylardan günü geldiği anda tahsil ediyoruz. Yani bizim verdiğimiz kredilerde ödenmeme riski yok” diye konuştu.

SANAYİ SİTELERİ

Önemli bir projelerinin de şehrin merkezinde kalan sanayi sitelerinin taşınması olduğunu belirten Yusuf Büyük, bakanlık ve yerel yönetim işbirliğiyle şehir içerisindeki endüstri alanlarını şehir merkezlerinden uzaklaştırarak sağlıklı alanlar oluşturacaklarını söyledi. İlk olarak İstanbul Arnavutköy’de 1.5 milyon metrekarelik ulaşım ve altyapı sorunu çözülmüş bir alan hazırladıklarını belirten Büyük, buraya 5 ayrı sanayi sitesinin taşınacağını açıkladı. Büyük, Kocaeli, İstanbul ve Ankara’da da bu tür sanayi alanı hazırlıkları olduğunu ekledi.

BANKACILIKTA BİRİNCİ SIRADA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruluşu olan İller Bankası’nın iş yaptığı ortakların il özel idareleri ve belediyeler olduğunu belirten Yusuf Büyük, “Bankamız 30 milyar lira nominal sermayeye sahip. 19.5 milyar liralık ödenmiş sermayesi ile bankacılık sektöründe birinci sırada, 24.6 milyar lira özkaynağı ile kalkınma ve yatırım bankaları arasında birinci sırada, 46.7 milyar liralık aktif büyüklüğü ile yine kalkınma ve yatırım bankaları arasında 3’ncü sırada yer alıyor” dedi. Şehirlerin kentsel altyapı ve üstyapı, ulaşım, enerji gibi alanlarda ihtiyaç duyduğu projelere teknik katkı ve finansman desteği sağlayan İller Bankası, İstanbul Finans Merkezi’nden Ayder Yaylası’na kadar farklı birçok projede etkin rol alıyor.

GÜNDEM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

COVID-19 sonrası yeni dönemde, dünyanın en önemli gündeminin iklim değişikliği olacağını belirten Büyük, “Bu kapsamda her ülke su kaynaklarını korumak için yeni politikaları hayata geçiriyor. Biz de İller Bankası olarak gerek atıksu arıtma tesisleri, gerekse güvenli ve sağlıklı su sistemleri noktasında gayretimizi en yüksek seviyeye çıkardık” dedi. Kayıp kaçak noktasında ciddi sıkıntılar yaşayan yerel yönetimler olduğunu belirten Yusuf Büyük, “Bazılarında kayıplar yüzde 50’yi buluyor. Belediyelerimizin su kanalizasyon ve altyapı projelerini desteklemek amacıyla yürütülen SUKAP gibi bir proje daha geliştirerek bu konuda tüm kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz” diye konuştu.

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI

Genel Müdür Büyük’ün verdiği bilgilere göre 2020 yılında özkaynaktan 1.350 adet projeye 6 milyar lira finansman sağlanırken, yerel yönetimlere 256 adet 2.8 milyar lira tutarında teminat mektubu verildi. Bu sayede banka bünyesinde devam eden işlerde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlandı. Bankanın proje portföyü toplam büyüklüğü 2020 yıl sonu itibarıyla 27 milyar liranın üzerine çıkarken, 2021 yılında ise ilave 13.5 milyar lira finansman temini çalışması devam ediyor. 2021 yılında, yerel yönetimlere özkaynaktan 6 milyar lira uygun koşullarda kredi tahsis edilmesi öngörülüyor. 3 milyar liraya kadar ise teminat mektubu verilebileceği planlanıyor. Uluslararası finans kuruluşlarından temin edilmesi öngörülen dış kaynaklı proje kredisi tutarı ise 13.5 milyar lira. Banka, son 3 yılda gayrimenkul satışından yaklaşık 4.2 milyar lira gelir elde ederken, birçok ildeki gayrimenkullerini de yakın zamanda ihaleye çıkaracak.

YURTDIŞINA AÇILACAK

Brüksel’de bir ofis açma ve altyapı GYO şirketi kurma planları da olduğunu belirten Yusuf Büyük, “Bizler Türkiye’deki yerel yönetimlere önemli alt yapı projeleri yapıyoruz. Bünyemizde, alanında uzman çok sayıda mimar ve mühendis var. Türkiye’nin her ilinde her ilçesinde güzel işlerde imzamız var. Bu bilgi birikimi yurtdışında talep eden ülkelere yönlendirerek oralardan ciddi döviz geliri elde edip, geliri burada belediyelerimize çok daha ucuz finansman olarak kullandırabiliriz. Türki Cumhuriyetler, Arnavutluk, Fas ve Suudi Arabistan, Cidde gibi yerlerde kuracağımız şirketle çok rahat iş alabiliriz” şeklinde konuştu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara