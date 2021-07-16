Dönüşümde ‘santim’ oyunu

TÜRKİYE genelindeki milyonlarca binanın yenilenmesi gerekiyor. Bunlardan biri de İstanbul Maltepe’deki 56 daireli Ortakçı Sitesi. İdealtepe’de 1994 yılında inşa edilen site, sahile 300-400 metre mesafede. Site, bölgenin en gözde yerlerinden birinde. 4 dönüm üzerine kurulu sitenin arsası 90 milyon TL seviyesinde. Yeni yapılacak dairelere, büyüklüğüne göre, 1.6 milyon ile 4 milyon lira arasında değer biçiliyor. Sitenin sakinleri, aldıkları riskli bina raporu sonrası 6 yıl önce kolları sıvadı.

ÜÇ BLOKLU SİTE YIKILDI

Sitenin yıkılıp binaların yenilenmesi konusunda ortak görüşe varan mülk sahipleri, birkaç müteahhitle yaptıkları görüştükten sonra kararlarını verdi. 4 şirketin yüklenici olarak yer aldığı bir konsorsiyumla sözleşmeler imzalandı. Müteahhit firma, üç bloklu sitenin yıkımını Mayıs 2017’de tamamladı. Müteahhit firma, ev sahiplerine 6 aylık kiralarını ödedi. Site sakinlerinden üçü dışında herkes müteahhitle sözleşmeyi imzaladı. Sözleşmeyi imzalamayan üç kişiden biri, birçok bina da inşa eden müteahhit Mustafa E. oldu. İddiaya göre, Mustafa E., kendisi yerine başka bir müteahhit ile anlaşmaya varılmasına tepki gösterdi. Kentsel dönüşüm yasası gereği, sözleşmeye imza atmayan kat maliklerinin payı ihale ile satılıyor.

BİR FAYANSTAN DA KÜÇÜK

İhale süreci başlatıldı. Üç kat malikine resmi bildirim yapıldı. Tapu kayıtlarını gören site sakinleri ilk şoku yaşadı. Kayıtlar, Mustafa E.’nin, oturduğu dairedeki hissenin binde 1’lik kısmını Meral D. isimli bir kişiye sattığını ortaya koydu. Bu oran, 18 santimetrekareye denk geliyor. Evin içindeki bir fayanstan bile daha küçük bir alan... Site sakinleri, satışın gerekçesini sordukları E.’den “Kanuni hakkımı kullandım” yanıtı aldı.

2.5 YIL SONRA ULAŞILDI

Avusturya vatandaşı olan Meral D., yeni kat maliki olarak görünüyordu. Yasa gereği, 1 santimetrekare yeri de olsa D.’ye de tebligat yapılması gerekiyor. Ancak D.’ye ulaşmak hiç de kolay olmadı. Büyükelçilik ve konsolosluk görevlilerinden dahi yardım alındı. Çünkü D.’nin Avusturya’daki adresini bilen kimse yoktu. Neyse ki, 2.5 yılın ardından D’ye tebligat yapıldı. Böylece, ihale süreci kaldığı yerden devam etti.

‘BU ŞARTLARDA YAPAMAM’

Site sakinleri, 2.5 yıl süren tebligat krizinin sona erdiğini düşünürken bu kez yeni bir sorun ortaya çıktı. İddiaya göre, yüklenici 4 firma adına süreci yöneten Mollaoğlu İnşaat’ın sahibi Menderes Mollaibrahimoğlu “Ekonomide olumsuz gelişmeler yaşandı. Maliyetler arttı. Ek sözleşme yapmamız gerekir. Mevcut sözleşme ile burayı yapamam” dedi. Bu kez site sakinleri kendi aralarında anlaşmazlığa düştü. Maliklerden bir kısmı yeni sözleşmeyi imzaladı, bir kısmı ise imzalamadı. Bu aşamada müteahhit dönüşüm için gerekli olan üçte iki çoğunluğa ulaşamadı, süreç kilitlendi.

‘SAĞLIĞIMIZ DA ELDEN GİTTİ’

”ÖMRÜMÜZ gitti” diyen Nizamettin Demirci (73) “Sağlığımızdan da olduk. 65 yaş üstü komşularımız bile, yeni evlerini göreceklerine inanmıyor. Hepimiz dağıldık. Bazı site sakinlerinin maddi durumu iyice kötüleşti. Ekonomik gerekçeleri öne süren müteahhit el altında, insanların dairelerini satın almaya başlamış” dedi.

‘GECİKME BİZDEN KAYNAKLI DEĞİL’

Menderes Mollaibrahimoğlu ise “Gecikme bizden kaynaklı değil. 2.5 sene tebligat ile uğraştık. Daha sonra imar değişti. Yeni imar planlarının onaylanmasını bekliyoruz. Zor durumda olan insanlar oluyor. İcralık olan var. Dairelerini bana satmak istiyorlar. Ne yapayım almayayım mı. Mali durumumda bir sıkıntı yok. Bu inşaatı yapacağım” diye konuştu.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın