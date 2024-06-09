Dönüşüm konutlarına 630 milyon TL yatırım

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630 milyon TL yatırımla hayata geçecek ‘Ihlamur Konakları’ projesi, toplam 8 bin 800 metrekare arsa ve 42 bin metrekare inşaat alanı üzerinde inşa edilecek. 12 blokta 161 daire ve 34 ticari alandan oluşa projede 90 daire hak sahiplerine verilecek. Büyükçekmece’de bugüne kadar 15 kentsel dönüşüm projesinde 730 konut 56 ticari bölümü tamamlayarak teslim ettiklerini söyleyen Beyaz Group İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Beyaz, yatay mimariyi, peyzaj alanlarını ve sosyal alanları önemsediklerini ifade etti. Projede fiyatların 4 milyon 958 bin TL’den başladığı, yüzde 30 peşin 24 ay TL vadeli kampanya ile peşin alımlarda yüzde 10 indirim imkanı sunulduğu belirtildi.