Dönüşüm kampanyasına büyük ilgi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada “İlk gün olmasına rağmen kampanyamıza 20 bin 147 başvuru yapıldı. Bu 148 bin 472 bağımsız bölüm demek” dedi.
5 AŞAMADA TAMAMLANACAK
İstanbul’da 200 bini yerinde, 100 bini de rezerv alanda olmak üzere toplam 300 bin konutu kapsayan projede süreç 5 aşamada tamamlanacak. Aşamalar şöyle:
- Mülk sahibi e-Devlet üzerinden başvurusunu yapacak.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başvuruda bulunan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.
- Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan binalar için protokol hazırlanacak ve proje aşamasına geçilecek.
- Ruhsat alınacak.
- Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte 10 bin 500 lira taşınma, 5 bin 250 lira aylık kira yardımı yapılacak. Yeni evler de 2 yılda teslim edilecek.
TOKİ ÖDEME PLANI
100 m2 2+1 daire
- Maliyet: 1.5 milyon TL
- Devlet katkısı: 750 bin TL
- Başvuru sahibinin ödemesi: 750 bin TL
- Peşinat: 75 bin TL
- Kalan tutar: 675 bin TL
- Vade: 120 ay
-Aylık ödeme: 5.625 TL
120 m2 3+1 daire
-Maliyet: 1.8 milyon TL
-Devlet katkısı: 900 bin TL
- Başvuru sahibinin ödemesi: 900 bin TL
-Peşinat: 90 bin TL
-Kalan tutar: 810 bin TL
-Vade: 120 ay
-Aylık ödeme: 6.750 TL
- Taksitler her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artacak.
- Dileyenler TOKİ’ye borçlanmak yerine 0.79 faiz oranı ile kredi de çekebilecek. Kredide taksit oranları değişecek. Tüm ödemeler yapım ihalesinden sonra başlayacak.