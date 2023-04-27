Dönüşüm kampanyasına büyük ilgi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada “İlk gün olmasına rağmen kampanyamıza 20 bin 147 başvuru yapıldı. Bu 148 bin 472 bağımsız bölüm demek” dedi.

5 AŞAMADA TAMAMLANACAK

İstanbul’da 200 bini yerinde, 100 bini de rezerv alanda olmak üzere toplam 300 bin konutu kapsayan projede süreç 5 aşamada tamamlanacak. Aşamalar şöyle:

- Mülk sahibi e-Devlet üzerinden başvurusunu yapacak.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başvuruda bulunan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

- Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan binalar için protokol hazırlanacak ve proje aşamasına geçilecek.

- Ruhsat alınacak.

- Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte 10 bin 500 lira taşınma, 5 bin 250 lira aylık kira yardımı yapılacak. Yeni evler de 2 yılda teslim edilecek.

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TOKİ ÖDEME PLANI

100 m2 2+1 daire

- Maliyet: 1.5 milyon TL

- Devlet katkısı: 750 bin TL

- Başvuru sahibinin ödemesi: 750 bin TL

- Peşinat: 75 bin TL

- Kalan tutar: 675 bin TL

- Vade: 120 ay

-Aylık ödeme: 5.625 TL

120 m2 3+1 daire

-Maliyet: 1.8 milyon TL

-Devlet katkısı: 900 bin TL

- Başvuru sahibinin ödemesi: 900 bin TL

-Peşinat: 90 bin TL

-Kalan tutar: 810 bin TL

-Vade: 120 ay

-Aylık ödeme: 6.750 TL

- Taksitler her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artacak.

- Dileyenler TOKİ’ye borçlanmak yerine 0.79 faiz oranı ile kredi de çekebilecek. Kredide taksit oranları değişecek. Tüm ödemeler yapım ihalesinden sonra başlayacak.