Dönmez ve Şahbazov’dan fabrika ziyareti

Ağustos ayında faaliyetine başlayan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yenilenebilir enerjiyi Türkiye’nin önündeki en büyük fırsat pencerelerinden biri olarak görüyoruz. Sadece enerji ihtiyacımızın karşılanması noktasında değil, aynı zamanda enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi açısından da büyük önem taşıyor” dedi.



Bakan Dönmez, yerli ve yabancı yatırımcının yenilenebilir enerjiye, özelde de güneş enerjisine yoğun bir ilgisi olduğunu belirterek Türkiye’nin bu alanda büyük ilerleme sağladığını söyledi: “Türkiye güneş enerjisinde büyük bir çığır açtı. Bu alanda ciddi bir girişimcilik kültürü oluştu. YEKA’larla birlikte başlayan süreçte bütün gayretimiz yenilenebilir enerjide Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir yapıyı kurarak Türkiye’yi enerji teknolojileri ihraç eden bir marka haline getirmek. Yaklaşık 4 ay önce Türkiye’nin ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikasını burada açtık. Fabrikamız ilk etapta 1.000 megavatlık Karapınar GES’in talebini karşılayacak. Ardından yurtiçinden ve dış pazarlardan gelen taleplerin karşılanması için üretimini sürdürecek.”

TEK ÇATI ALTINDA

Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ise, “Azerbaycan da dahil olmak üzere dünyada güneş paneli üretimi yapan birçok fabrika var. Ama bugün benzersiz olarak tarif edebileceğimiz Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nı ziyaret ettik. Onu benzersiz kılan da güneş paneli üretim aşamalarını tek çatı altında entegre olarak toplaması. Bu entegre üretim merkezi Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretimi açısından çok önemli bir rol üstlenecek” şeklinde konuştu.

AR-GE MERKEZİ

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Sayın bakanlarımızın ziyareti bizleri fazlasıyla gururlandırdı. Enerjide çok önemli role sahip iki ülkenin bakanlarına, kendilerini burada ağırlama ve fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz A’dan Z’ye yerli güneş paneli üretimini anlatma imkânı verdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Bu ziyareti ve gerçekleşen bilgi paylaşımını bu alandaki büyük hedeflerimiz açısından çok kıymetli görüyoruz. Enerjide çok hızlı bir dönüşüm var. Dünya hızla temiz enerji kaynaklarına yöneliyor. Biz de yenilenebilir enerji kaynaklarının geleceği şekillendireceğine inanıyor ve bu yatırımları ülkelerimiz için fırsat olarak görüyoruz. Yalnızca enerjiyi değil bilgi ve teknolojiyi de yerli kaynaklarla üretmek, dönüşüme uyum sağlamak ve ülkemize kazandırmak açısından çok önemli bir başarı faktörü. Fabrikamızda kurduğumuz dev Ar-Ge merkezimiz 100’den fazla mühendis ve uzmanla bu amaca hizmet ediyor” dedi.