Donald Trump yasaklamak istiyordu! Dünyanın en tartışmalı uygulamalarından... Geliri yüzde 111 arttı

CNBC’ye yapılan açıklamada, TikTok’un sahibi ByteDance’in 2020 gelirini iki katından fazla gördüğünü söyledi.

Şirketin üst yönetimi, şirket çapında bir toplantıda çalışanlara verdiği yaptığı açıklamada, geçen yılın geliri bir önceki yıla göre yüzde 111 artarak 34.3 milyar dolara ulaştığını söyledi. Toplantıya katılan kişi, brüt kârın yüzde 93 artarak 19 milyar dolara çıktığını söyledi.

ByteDance, 2020′nin sonunda, diğerlerinin yanı sıra, yaygın olarak kullanılan kısa video uygulaması TikTok, Çince sürüm Douyin ve haber toplama uygulaması Toutiao dahil olmak üzere tüm platformlarında aylık 1,9 milyar aktif kullanıcıya sahipti.

İLK HALKA ARZA HAZIRLANIYORLAR

Şirket ayrıca, bu yılın başlarında yeni baş finans görevlisi olarak eski Xiaomi yöneticisi Shou Zi Chew’i işe aldı ve ilk halka arz için hazırlanabileceğinin sinyallerini verdi.

ByteDance’in 2020 işletme zararı, bir önceki yılki 684 milyon dolarlık işletme karına kıyasla 2,1 milyar dolar oldu. Çinli şirket, TikTok ile uluslararası başarı yakalamayı başardı. Reklam, ByteDance’in platformlarındaki gelirinin önemli bir parçası, ancak oyun gibi yeni alanlara girmeye başladı ve Çin’in Tencent gibi diğer teknoloji devlerinden bazılarına karşı yarışıyor.

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