Haberin Devamı

GEÇTİĞİMİZ hafta İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF), kendilerini Patriotic Millionaires (Vatansever Milyonerler) olarak tanımlayan zenginlerin mektubu damga vurmuştu. Aralarında Disney’nin varisi Abigail Disney ve ünlü aktör Mark Ruffalo’nun da olduğu milyonerler, “Ultra zenginleri hemen vergilendirin” mesajı vererek Davos’un yoğun gündeminde dikkatleri üzerlerine çekmişti. ABD’li 250 milyonerin bir araya gelerek oluşturduğu Patriotic Millionaires’in Başkanı Morris Pearl, Davos’un hemen ardından Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu.

‘GÖRMEZDEN GELDİLER’

Daha önce de dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden BlackRock’ın genel müdürü olan Pearl, Davos için “Her zamanki gibiydi. Katılımcılar hem dünyayı değiştirmekten bahsetti hem de bunu gerçekleştirmek için zenginlerin daha çok vergilendirilmesi gerekliliğini tamamen görmezden geldi” değerlendirmesini yaptı. “Zenginleri vergilendirin” çağrısının “Don Kişot’luk” olarak yorumlanmasına karşı çıkan Pearl, “Don Kişot değiliz. Mücadele ettiğimiz şey bir hayal değil; gerçek bir düşmanla savaşıyoruz ve sonunda kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘DAHA ERDEMLİ DEĞİLİM’

Pearl’e göre Davos’ta hükümetlere gönderilen açık mektup hemen karşılık bulmayacak. Ancak mektubun bu süreçte diyaloğun ilerlemesi için destekleyici rol oynayacağına inanıyorlar. “Yaptığımız şeyde özel bir cesarete ihtiyaç olduğunu sanmıyorum. Diğer milyonerlerden daha erdemli değilim” diyen Pearl, şöyle devam etti:

“Daha fazla vergi ödememin çocuklarımın ve torunlarımın daha iyi bir dünyada yaşayacağı anlamına geldiğine inanıyorum. Bu, ödemeye hazır olduğum bir bedel. Zor ekonomik süreçlerde en çok mücadele eden yoksullar, işlerini ilk kaybedenler de onlar. Ekonomide yaşanacak rahatlamanın benim gibi zengin insanlara değil; gerçekten ihtiyacı olanlara yönlendirilmesini sağlamalıyız.”

‘BEN DAHİL KİMSE YÜKSEK VERGİDEN HOŞLANMAZ’

Gelişen ülkelere de “Zenginleri vergilendirin” mesajı veren Pearl, “Eşitsizlik sadece adaletsizlik değil; ekonomik büyüme ve istikrar için de kötü. Ülkeler, zenginler kendilerine düşen payı ödediğinde çok daha iyi bir duruma gelirler. Diğer ülkelerdeki milyonerleri uzun vadeli düşünmeye davet ediyorum. Ben dahil hiç kimse yüksek vergi ödemekten hoşlanmaz ancak bu vergiler nihayetinde daha yaşanabilir bir toplum yaratır. Gelişen bir ülkede zengin olmak, fakir bir ülkede zengin olmaktan çok daha iyidir” diye konuştu.

Haberin Devamı

GELİRLERİ 1 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Patrıotıc Millionaires, yıllık geliri 1 milyon doların üzerinde ya da mevcut varlığı 5 milyon doların üzerinde olan bir grup olarak biliniyor. Morris Pearl, gruba katılmadan önce, dünyanın önde gelen yatırım şirketlerinden biri olarak gösterilen BlackRock’ın genel müdürlüğü görevini üstlenmiş ve daha önce uzun bir süre de Wall Street’te çalışmıştı. Grubun önde gelen isimleri arasında Disney Veliahtı Abigail Disney ve Tim Disney, 1905 yılında kurulan ve ABD genelinde 115 gayrimenkulden oluşan bir portföye sahip varlık ve gayrimenkul yönetim şirketi Benenson Capital’in Yöneticisi Lawrence Benenson, 26 yaşında 500 bin dolarlık mirasını bağışlayarak dikkat çeken Yazar Chuck Collins, hazırgiyim markası Men’s Wearhouse Kurucusu George Zimmer yer alıyor.

Haberin Devamı

İKİNCİ ŞUBE BİRLEŞİK KRALLIK’TA

ABD’de 2010 yılında kurulan Patriotic Millionaires grubunun bugün 250 üyesi bulunuyor. Sınırlarını genişletme konusunda da harekete geçen milyonerlerin Birleşik Krallık’ta bir şube açtığını belirten Pearl, “Adil vergilendirme sadece bir ülkede değil, dünyanın her yerinde işbirliği içinde gerçekleştirilmeli. Bu anlamda Birleşik Krallık dışında diğer ülkelerde de genişlemeye devam etmeyi umuyoruz” dedi.