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Doluluk yüzde 90'ı gördü! Tatilci akınına uğradı

#Kartalkaya#Kartalkaya Kayak Merkezi#Sömestir
Doluluk yüzde 90ı gördü Tatilci akınına uğradı

Bolu’nun önemli kış turizm merkezi Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, sömestir tatilinin başlamasıyla otellerdeki doluluk oranları yüzde 90’a ulaştı.

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Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin tatil için geldiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi sömestir tatilinde tatilcilerin ilgi odağı oldu. Tatilciler soğuk hava şartlarına rağmen pistleri doldurarak keyifli anlar yaşadılar.

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“SÖMESTİR TATİLİNDE DOLULUKLARIMIZ İYİ GEÇECEK”

Kartalkaya'da bulunan 2 otelin Bölge Müdürü Yusuf Avcı, doluluk oranlarının yüzde 90'ı bulduğunu ifade ederek, "Doluluk oranları güzel, yüzde 90 seviyesinde. Bugün tabi ki sömestir başlangıcı. Çocuklarımızın yaklaşık 2 yıldır sömestire çıkmaması ve evde geçirmesi zor oldu. Kartalkaya'da 2 metreye yaklaşmış bir kar kalınlığı ve otellerimizde de çocuklar için güzel aktivitelerle onları eğlendireceğiz. Önümüzdeki hafta için de yoğun bir talep var. Yani diyebiliriz ki sömestir süresince otel doluluklarımız iyi geçecek” şeklinde konuştu.

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“KARTALKAYA YOLU KAPANMADI”

Kartalkaya yolunda tatilciler zorluk yaşamayacağını belirten Avcı, "Yol, yerel yönetimlerin katkılarıyla 7/24 açık durumda. Biz de kendi imkanlarımızla çalışmalar yapıyoruz. Hiç bir misafirimiz yolda ulaşım problemi yaşamıyor. Gelen misafirlerimizle iletişim içinde oluyoruz. Gelemeyen olursa biz onlara araç gönderiyoruz. Yol kapanmıyor. Kartalkaya'nın yolu hiç bir zaman kapanmadı" dedi.

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#Kartalkaya#Kartalkaya Kayak Merkezi#Sömestir

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