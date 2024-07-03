Doluluk düşünce oteller indirime gitti: Yüksek fiyat sezonun tadını kaçırdı

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Son günlerde sosyal medyada boş Bodrum sokaklarının, restoranlarının görüntüleri paylaşılıyor. Turizmin en yoğun sezonu olan temmuz ve ağustos ayları beklenen talebi görmedi. Fiyatları yükselten konaklama sektörü, hem Avrupalı hem Rus hem de yerli turiste pahalı gelince otel dolulukları yüzde 70-80’de kaldı. Oteller son dakika satışlarında boş kalan odaları doldurmak için yabancı turiste yönelik yüzde 10 ila 20 arasında indirim yapmaya başladı.

ÖNGÖRÜLEMEZ OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan boş Bodrum görüntülerinin ardındaki neden ne? Turizmciler, “Artık Bodrum’da tahmin edilebilir bir fiyat algısı yok” yorumunu yaparak, “Bodrum’da konaklama tesisiyle restoranlar paralel. Müşteri profili Bodrum’dan çekildiği zaman doğal olarak restoranlar da boş kalır” dedi. Sektör temsilcileri, Bodrum’da fiyat ve kalite oranı yüksek olan işletmelerin dolu olduğunu, tatilcilerin 5 yıldızlı otelde yeme-içme aktivitesini gerçekleştirdiğinden restoranların ve sokakların boş olduğunu belirtti.

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PAHALI ÜLKELER ARASINDAYIZ

TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, temmuz ve ağustos aylarının konaklama sektöründe en yüksek fiyatların olduğunu hatırlattı. Kuk, “Oteller, fiyatları yüksek kaldığı için hem Avrupa pazarı hem Rus pazarına periyodik olarak indirim kampanyası başlattılar. Özellikle temmuz ayıyla ilgili son dakika satışlarında boş kalan odaları doldurmak için yüzde 10 ila 20 arasında indirim yapıldı. Şu an fiyatlar oldukça yüksek, geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla arttı. Bu da hem Avrupalı hem de Rus müşteriyi oldukça zorluyor. Avrupa’da pahalı ülkeler arasına girdik” dedi.

Otellerin doluluk oranlarının bugünlerde yüzde 100 olması gerektiğini belirten Kuk, “Doluluklar şu an yüzde 70-80 bandında. Yüzde 20’lik bir boşluk var. Sezonun en yoğun döneminde boşluk olması iyi bir sezon olmadığının göstergesidir. Geçen sene temmuz ve ağustos aylarında yüzde 100’lerdeydi” değerlendirmesini yaptı.

BODRUM’DA FİYAT ALGISI KALMADI

Bodrum’daki fiyatlarla ilgili de değerlendirme yapan Kuk, “Bodrum’da fiyat algısı kalmamış. Ekonomik krizde olan müşteri kitlemiz var ve doğal olarak yerli turisti kaçırıyor. Bodrum’da konaklama tesisiyle restoranlar paralel. Müşteri profili Bodrum’dan çekildiği zaman doğal olarak restoranlar da boş kalır. Dükkânların kiraları olağanüstü derecede yüksek. Buna bir de personel ve yiyecek-içecek maliyetlerinin artması eklendiğinde işletmeler anormal fiyatlar uyguluyorlar. Sadece yerli turiste değil yabancı turiste de pahalı geliyor. O yüzden kimse ekstra yemek yemiyor ve alışveriş yapmıyor. Ama bir taraftan özel plajlarda gününü geçiren insanlar da var. Bir taraftan çok zengin bir kitle varken öbür taraftan şehir içindeki restoranlar boş, mağazalardaki alışverişler durgun. Bodrum’da garip bir yaz sezonu yaşıyoruz” dedi.

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TURİSTLER OTELDE RESTORANLAR BOŞ

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir de “Bodrum’un müşteri potansiyeli son 5-6 senede çok değişti. İngilizler, Almanlar, Hollandalılar, Belçikalılar artık Bodrum’a gelmez oldu” yorumunu yaptı. “Artık Bodrum’da tahmin edilebilir bir fiyat algısı yok” diyen Demir, “Bir restoranda balık 350 lira, yan taraftaki restoranda aynı balık 4 bin lira. Dünyanın hiç bir yerinde yan yana restoranlarda fiyat farkı yüzde 1000 fark etmez. Çünkü biz artık görgüsüz turiste hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Demir, kendini yenileyemeyen ve trende ayak uyduramayan işletmelerin sıkıntı yaşadığını ifade ederek, “İsmiyle, kalitesiyle müşterisini kazıklamamış otellerde yüzde 100 doluluk var. Polonyalı, Belçikalı, İngiliz ağırlıklı yabancı misafirlerimizin tamamı 5 yıldızlı her şey dahil otellerde kalıyor. İnsanlar odam temiz olsun, yemeğim düzgün olsun istiyor. Bu tip bir tesislerde yer bulamazsınız. Mart ayından dolmuştur” dedi.

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SOSYAL MEDYA ALGISI

-Sosyal medyada Bodrum’daki fiyatlarla ilgili algı yaratıldığını belirten Mustafa Demir, “Yerli turist fiyata bakmadan restorana giriyor ve hesap gelince de sosyal medyadan paylaşıyor. Ancak uyguna yerler de var. Bodrum’da Michelin yıldızı almış bir kebapçıda lahmacun 180 TL. İstanbul’da da fiyatlar böyle. Bodrum’un her bölgesindeki fiyatlar paylaşılmıyor. Bodrum pahalı bir yer değil, seçenek çok. Sadece yüksek fiyatlar gösterilip algı yaratılıyor” dedi.