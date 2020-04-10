Dolarda 10 kuruşluk düşüş

Öğlen saatlerinde 6.74 seviyelerinde işlem gören Dolar/TL, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva’nın Türkiye’nin de aralarında yer aldığı ülkelerle temas halinde olduklarını, Türkiye dahil tüm üyelerle yapıcı ilişkiler yürütmeye devam ettiklerini açıklamasının ardından 6.62 seviyelerine kadar geriledi. TL dün dolar karşısında yüzde 2’nin üzerinde değer kazancı ile en çok değer kazanan para birimi oldu. TL’de kazanımlar ilk tepkinin ardından bir miktar azalarak, 6.66 seviyelerinde işlem gördü.

Dünyanın en önemli petrol üreticileri haftalardır üretim konusunda yaşadıkları anlaşmazlığa nokta koydu. Suudi Arabistan ve Rusya petrol üretim kısıntısı konusunda anlaştı. Reuters’in ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan ve Rusya petrol üretiminde kısıntıya gitme konusunda yeni bir anlaşma için önemli engelleri aşmayı başardı. Reuters, ismini vermediği bir Rus kaynak ve diğer bir OPEC kaynağına dayandırdığı haberinde, “OPEC + koalisyonu ve diğerleri üretimi günde 20 milyon varile kadar kısmayı görüşüyor” ifadelerine yer verildi. Petrol devlerinin üretimi kısma konusunda yaşadığı anlaşmazlık ve koronavirüse bağlı petrol talebinin zayıflaması ile brent petrol 25 doların altını görmüştü. Anlaşma haberi sonrasında brent petrol 34 dolar seviyesine çıktı.