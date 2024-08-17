Dolar ve faiz beklentisi geriledi

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Buna göre: bir önceki ankette 37.37 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi ağustos anketinde 37.28’e geriledi. Temmuz anketinde 41.52 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise ağustos anketinde 42.03 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50.30 iken bu anket döneminde yüzde 50’ye indi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi temmuz anketinde yüzde 42.95 iken ağustos anketinde yüzde 43.31’e çıktı. Ancak, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30.02 iken, bu anket döneminde yüzde 28.71’e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19.32 ve yüzde 19.30 olarak gerçekleşti.

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BELİRGİN DÜŞÜŞ VURGUSU

Piyasa beklentilerini içeren TCMB anketine yönelik değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor” dedi. “Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28.7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19.3 oldu” diyen Şimşek, “Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.