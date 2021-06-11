Dolar fiyatlarında son durum

Dün ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesine karşın dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle 8,4173 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, günü de yüzde 1,9 azalışla 8,4269'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün de üst üste gerilemesini 6'ıncı işlem gününe taşımasının ardından 8,28 ile 12 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeyi görürken, saat 11.00 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 1,6 altında 8,2940 seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 1,7 azalışla 10,1020'den, sterlin/TL yüzde 1,6 düşüşle 11,7450'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün 90,3 seviyesine kadar yükselmesinin ardından bugün 90 kritik sınırının hemen üzerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi ve varlık alımlarında değişikliğe gitmemesi sonrası dolar endeksinde yaşanan yükselişin kalıcı olmadığını, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerin döviz piyasası fiyatlamalarında öne çıktığını söyledi.

Dolar endeksinin 89,8-90,3 bandındaki hareketinin kırılma yönüne göre şekillenebileceğini aktaran analistler, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışı ile ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ENFLASYON VERİSİ DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

Dolarda yaşanan değer kaybında ABD enflasyon verisi etkili oldu. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,8 artmıştı.

YILLIK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİ AŞTI

Ülkede TÜFE, mayısta yıllık bazda da yüzde 5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan yıllık enflasyonun, yüzde 4,7 olması bekleniyordu. TÜFE, nisanda yıllık bazda yüzde 4,2 artmıştı.

Mayısta en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 7,3 ile ikinci el araçlarda kaydedildi. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks aylık yüzde 0,4 artarken, enerji endeksinde değişiklik yaşanmadı.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 3,8 artarak beklentileri geride bıraktı. Söz konusu verinin yüzde 3,5 artması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE, nisanda yıllık yüzde 3 artmıştı.

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