Dolar fiyatlarında 4 ayın en düşük seviyesi

Dolar fiyatları, dolar endeksinde yaşanan değer kaybı ve Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme verilerinin yıllık bazda yüzde 21,7 ile rekor seviyeye işaret etmesinin ardından düşüşünü sürdürürken; gün içinde 8,2566 TL seviyesine kadar gerileyerek 11 Mayıs tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Dolar kuru, 3 gündür aralıksız düşüşünü sürdürürken, gün içerisinde en yüksek ise 8.3102 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 14.26 itibarıyla yüzde 0.21 oranında düşüşle 8.2662 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.29 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başlamıştı. Yarın açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi, para politikası üzerinde belirleyici olduğu için kritik olurken, veri öncesi döviz piyasalarında yaşanan oynaklık sürebilir.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.03 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.39 seviyesinde bulunuyor.

EURO 4,5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNDE

Euro fiyatlarında da düşüş eğilimi sürerken, 21 Nisan tarihinde gördüğü 9.75 TL seviyesinden sonraki en düşük seviyelerdeki hareketine devam ediyor. Euro kuru, gün içerisinde en düşük 9,7991 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0.08 oranında düşüşle 9,8220 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.4240 TL seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR DÜNYADA GERİLİYOR

Dün ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan ADP özel sektör istihdam verilerinin ardından dolar endeksi 92,37 seviyesine kadar gerileyerek 6 Ağustos tarihinden bu güne en düşük seviyeyi gördü. Dolar endeksi, bugün dar bir bant aralığında hareket ederken, dün yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini göre Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1854 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

DIŞ İKLİM VE TCMB BELİRLEYİCİ OLACAK

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy - Fon Yönetim Müdürü

ABD para birimi 20 Ağustos tarihinden bugüne dünya genelinde değer kaybediyor. Bu trendin yansıması ile ülkemizde de iki haftada 8,50 TL seviyesinden 8,27 TL seviyesine kadar geriledi. Önümüzdeki hafta-aylarda dolarTL’nin seyri üzerinde dış iklim ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirim döngüsünün zamanlama-hızı belirleyici olmaya aday görünüyor.

Yurt içinde döviz talebinde önemli bir etken olan cari denge eylül-ekim parkurunda turizm kanalı ile Türk Lirasını desteklemeye devam edecektir. 8,43 seviyesinde güç kazanan bir dirence sahip olan DolarTL cephesinde ben aşağı yönlü risklerin 8,02 civarı ile kısıtlı olduğunu, bu seviyeye kadar gerilemenin sürmesinin ise önemli ölçüde dış iklime bağlı olacağını düşünüyorum.

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