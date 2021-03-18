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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18.03.2021 - 14:12 | Son Güncelleme:

Dolar, euro ve altında son durum

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Dolar, euro ve altında son durum

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmesiyle birlikte dolar kurunda sert düşüş görüldü. Gün içinde 7.56 lira seviyesine kadar yükselen dolar 7.32 liraya kadar düştü. Euro'da da sert düşüş gerçekleşti. Gram altın 420 lira seviyesinden 408 liraya kadar geri çekildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 haftalık repo faizini yüzde 17'den yüzde 19 seviyesine yükseltti. Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma hamlesiyle birlikte dolar, euro ve altın tarafında sert düşüş yaşandı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanırken dolar 7.48 lira seviyelerinde seyrediyordu. Açıklama ile birlikte 7.3265 lira seviyesine kadar geriledi.

Euro tarafında da sert düşüş yaşandı. Euro 8.90 lira seviyelerindeyken açıklamayla birlikte 8.76 liraya kadar düştü.

Gram altın fiyatları da dolardaki sert düşüşten etkilendi ve 420 liradan 408 liraya gerilemiş oldu.

Saat 14.15 itibarıyla BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 1.570 puanın üzerine çıkarken, banka hisselerinin getirisi yüzde 3'e yaklaştı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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