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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 07.01.2021 - 08:42 | Son Güncelleme:

Dolar, euro ve altında son durum

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Dolar, euro ve altında son durum
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Amerika Birleşik Devletleri’nde Kongre Binası’nın basılmasıyla birlikte Washington’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı. Para piyasaları da olumsuz havaya tepki gösterdi. Dolar ve euro güç kaybına uğradı.

ABD’de başkanlık seçimi sonrasında gergin olan hava kriz ortamı yarattı. Kongre Binası'nı göstericiler basarken Washington’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in çalışma ekibinin başı Marc Short'un Beyaz Saray'a girişini yasakladı.

Trump yanlısı göstericilerin ABD Kongre binasının işgale varan protestolarının ortaya çıkardığı şiddet görüntüleri dolar ve euro tarafında düşüşe neden oldu.

Dolar 7.30 liranın altına gerilerken euro ise 9 liranın altına sarktı. Gram altın da hem ons hem de dolardaki düşüş nedeniyle gerileme yaşandı. Kripto para birimi Bitcoin ise yüzde 5’e yakın primle 37 bin 700 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

TCMB Para Politikası Kurulu’nun sıkılaştırıcı adımları dolar ve euro tarafında gerilemeye neden oluyor. ABD’de yaşanan olumsuz siyasi hava da döviz tarafındaki satışlara hız kazandırdı. Dolar 7.40 lira seviyelerinden 7.26 liraya kadar gerileme gösterdi. Euro ise 9.10 liradan 8.99 liraya kadar düştü. Gram altın ise 450 lira seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

EURO KURUNDA SON DURUM

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

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