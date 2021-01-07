Dolar, euro ve altında son durum

ABD’de başkanlık seçimi sonrasında gergin olan hava kriz ortamı yarattı. Kongre Binası'nı göstericiler basarken Washington’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in çalışma ekibinin başı Marc Short'un Beyaz Saray'a girişini yasakladı.

Trump yanlısı göstericilerin ABD Kongre binasının işgale varan protestolarının ortaya çıkardığı şiddet görüntüleri dolar ve euro tarafında düşüşe neden oldu.

Dolar 7.30 liranın altına gerilerken euro ise 9 liranın altına sarktı. Gram altın da hem ons hem de dolardaki düşüş nedeniyle gerileme yaşandı. Kripto para birimi Bitcoin ise yüzde 5’e yakın primle 37 bin 700 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

TCMB Para Politikası Kurulu’nun sıkılaştırıcı adımları dolar ve euro tarafında gerilemeye neden oluyor. ABD’de yaşanan olumsuz siyasi hava da döviz tarafındaki satışlara hız kazandırdı. Dolar 7.40 lira seviyelerinden 7.26 liraya kadar gerileme gösterdi. Euro ise 9.10 liradan 8.99 liraya kadar düştü. Gram altın ise 450 lira seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

EURO KURUNDA SON DURUM

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM