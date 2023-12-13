Haberin Devamı

Dolar kurunda gerilemeler görülmeye başlandı. Fed'in faizi sabit tutmasıyla birlikte dolar diğer para birimleri karşısında düşüşe geçti.

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.50 oranında sabit tuttu. Bu gelişmenin ardından Fed'in 2024'ün ilk yarısından itibaren faiz indirimi yapacağı beklentisi de arttı.

Gözden Kaçmasın Fed kritik faiz kararını açıkladı Haberi Görüntüle

Dolar böylece diğer para birimleri karşısında geriledi. Euro/dolar paritesi 1.0889 seviyesine kadar yükseldi. Dolar, Japon Yeni karşısında 143.69'a kadar düştü. Dolar/TL ise 29.0714 liradan 28.9161 liraya kadar düşüş gösterdi.