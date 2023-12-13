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Dolar diğer para birimleri karşısında düşüşe geçti

Güncelleme Tarihi:

#Dolar#Fed#Faiz
Dolar diğer para birimleri karşısında düşüşe geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 22:33

ABD Merkez Bankası Fed'in faizi yüzde 5.50 oranında sabit tutmasının ardından ve faiz indirimlerine 2024 yılında başlayacağı beklentisiyle dolar güç kaybetmeye başladı.

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Dolar kurunda gerilemeler görülmeye başlandı. Fed'in faizi sabit tutmasıyla birlikte dolar diğer para birimleri karşısında düşüşe geçti.

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.50 oranında sabit tuttu. Bu gelişmenin ardından Fed'in 2024'ün ilk yarısından itibaren faiz indirimi yapacağı beklentisi de arttı.

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Dolar böylece diğer para birimleri karşısında geriledi. Euro/dolar paritesi 1.0889 seviyesine kadar yükseldi. Dolar, Japon Yeni karşısında 143.69'a kadar düştü. Dolar/TL ise 29.0714 liradan 28.9161 liraya kadar düşüş gösterdi.

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#Dolar#Fed#Faiz

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