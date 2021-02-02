Dolar 6 ayın en düşüğünde

Geçen hafta, Ağbal tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Raporu sunumu öncesinde 7.43 seviyelerinde bulunan dolar/TL, sunumun ardından düşüşe geçerek haftayı 7.3179’dan tamamlamıştı. Dün de yeni haftaya değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 7.1989 ile 7 Ağustos 2020’den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar geriledi. Euro/TL’deki düşüş dolardan daha hızlı bir şekilde gerçekleşirken geçen cuma 8.88’den kapanan Euro/TL kuru, 8.6685’e kadar çekildi. Saat 18.30 itibariyle dolar/TL yüzde 2.10 kayıpla 7.1660’dan, Euro/TL ise yüzde 2.39’luk düşüşle 8.673’ten işlem görüyordu.

KAZANIM HIZLANDI

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, TCMB’nin sıkı para politikası duruşu ve Ağbal’ın, enflasyonda kalıcı düşüş gerçekleşene kadar mevcut politikaların korunacağı söylemiyle Türk Lirası’nın değer kazanımının hızlandığını bildirdi. Dolar endeksinin seyrine bağlı global bir dolarizasyon ortamı oluşmadıkça ve Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere çok önemli bir konjonktür değişimi olmadığı sürece dolar/TL’nin düşüş eğilimini sürdürebileceğini kaydeden Paksoy, değerlendirmesine şöyle devam etti: “Teknik açıdan dolar/TL kısa ve orta vadede 200 günlük ortalamayı barındıran 7.30-7.35 bandının altında kaldıkça 6.85-7.15 geniş bandı potansiyel hedef bölge olacaktır. Farklı dinamiklerle gelebilecek tepkilerde, 7.35 üzerine taşmalarda ise, son dönemde denenen 7.45-7.60 bandı kritik direnç eşiği konumuna geldi.”