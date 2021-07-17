‘Dolap’tan 1.4 milyar TL çıktı

Buna göre her gün yaklaşık 300 bin yeni ürünün eklendiği Dolap, aylık 2 milyon üzerinde ürünün satışına aracılık ediyor. Bireysel satıcılar, Dolap üzerinden aylık ortalama 900 TL kazanç elde ediyor. 24 milyon üyesi, 5 ana kategoride 53 milyon ürün ve 16 milyondan fazla mobil indirme ile Dolap’ta, bugün yaklaşık 470 bini ev hanımı olmak üzere 1.4 milyon aktif bireysel satıcı bulunuyor. Dolap satıcılarının 5 yılda yaptığı satış tutar ise 1 milyar 450 milyon TL.

7 MİLYARLIK HEDEF

Dolap, 2022 yılında satıcıların platform üzerinden 7 milyar TL’lik ürün satışı gerçekleştirmesini hedefliyor. Dolap’ta satıcıların yüzde 42’si, alıcıların ise yüzde 48’i üç büyük il dışında bulunuyor. Dolap kullanıcılarının yüzde 44’ü 25-34 yaş aralığında yer alıyor. Kullanıcılarının yüzde 30’unu ev hanımlarının oluşturduğu Dolap’ta, ev hanımlarını yüzde 25 ile özel sektör çalışanları ve öğrenciler izliyor. Dolap’taki ürünler aylık ortalama 85 milyon beğeni, 42 milyon yorum alırken, takip özelliği sayesinde ise 1.3 milyon kişi aylık ortalama 31 milyon ürünü takip ediyor. Türkiye’de ilk olarak teklif seçeneğini başlatan Dolap’ın bu özelliği de aylık ortalama 2.1 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Alıcılar beğendikleri ürün için yüzde 30’a kadar indirim talep ederken, siparişlerin yüzde 50’sinde teklif indirimi uygulanıyor.

KADINLAR AĞIRLIKTA

Dolap üzerinden en çok satılan ürünler pantolon, günlük elbise, spor ayakkabı, bluz, gömlek, tshirt, sweatshirt olurken, aynı zamanda Dolap lüks markalara çok daha kolay ve uygun fiyatla ulaşılmasına da aracılık ediyor. Lüks marka ürünlerin satışları tüm satışlar içinde önemli bir pay alırken, platformda en çok tercih edilen lüks markalara ait ürünler olarak çanta ve cüzdan öne çıkıyor. Dolap’ın kullanıcılarının yüzde 85’i, Dolap ekibinin ise yüzde 63’ü kadınlardan oluşuyor.

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