Dolandırıcının kargo oyunu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden peş peşe 4 uyarı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...Meteoroloji'den peş peşe 4 uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...#Meteoroloji
Kulüp çalışanlarına attığı mesajlar sonu oldu Skandal olay sonrası flaş açıklamaKulüp çalışanlarına attığı mesajlar sonu oldu! Skandal olay sonrası flaş açıklama#Marc Overmars
Bitcoin’de 14 gün sonra ilk Yükseliş sürer miBitcoin’de 14 gün sonra ilk! Yükseliş sürer mi?#Kripto Para Piyasaları
Paylaşımı tepki çekmişti Derya Büyükuncu hakkında yeni kararPaylaşımı tepki çekmişti! Derya Büyükuncu hakkında yeni karar#Derya Büyükuncu
Üsküdarda binada patlama Yaralılar varÜsküdar'da binada patlama! Yaralılar var#Üsküdar
Prof. Dr. Naci Görürden uyarı: Marmara’nın güney kesimlerinde ciddi şekilde stres birikiyorProf. Dr. Naci Görür'den uyarı: Marmara’nın güney kesimlerinde ciddi şekilde stres birikiyor#Deprem
EGM duyurdu... Gine açıklarında balıkçı teknesine operasyon: 528 kilogram kokain ele geçirildiEGM duyurdu... Gine açıklarında balıkçı teknesine operasyon: 528 kilogram kokain ele geçirildi#Emniyet Genel Müdürlüğü
Hadım tarikatına baskın... Manzaraya inanamadılar'Hadım' tarikatına baskın... Manzaraya inanamadılar#İngiltere
Büyükçekmecedeki cinayetin detayları ortaya çıkıyorBüyükçekmece'deki cinayetin detayları ortaya çıkıyor#Büyükçekmece
Ne faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmediNe faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmedi?#Altın Fiyatları
Sumudica hakkında futbolcularına cinsel taciz iddiası İsterseniz ispat edebilirimSumudica hakkında 'futbolcularına cinsel taciz' iddiası! "İsterseniz ispat edebilirim"#Marius Sumudica
Yastık savaşı spor oldu: Eline yastığını alan rakibini tek vuruşta uyutmaya çalışıyorYastık savaşı spor oldu: Eline yastığını alan rakibini tek vuruşta 'uyutmaya' çalışıyor!#Yastık Savaşı
Bu kadarına da pes... TikTok fenomeni neye uğradığını şaşırdıBu kadarına da pes... TikTok fenomeni neye uğradığını şaşırdı!#Tiktok
İki yıldır kapalıyız ama... Zararı faydasından fazla çıktıİki yıldır kapalıyız ama... Zararı faydasından fazla çıktı!#Koronavirüs
Tezgahtar kızın önlenemeyen yükselişi: Hiçbir şeyi yoktu, şimdi sevgilisine milyonluk hediye aldıTezgahtar kızın önlenemeyen yükselişi: Hiçbir şeyi yoktu, şimdi sevgilisine milyonluk hediye aldı #Cristiano Ronaldo
HABERLEREkonomi Haberleri

Dolandırıcının kargo oyunu

#Dolandırıcılık#Kargo#Düzce
Dolandırıcının kargo oyunu

Düzce'de internet sitesi aracılığıyla cep telefonunu 25 bin TL'ye satmak üzere İstanbul'da anlaştığı kişiye ürün takip numarası veren Aykut Sağlam, telefonunu yolladığı ünlü bir kargo şirketi tarafından kimlik gösterilmeden, sadece isim beyanıyla teslim yapıldığını iddia etti. Dolandırıcının kargoyu alıp kayıplara karışması üzerine polise şikayette bulunan Sağlam, kargo şirketinin hatasının büyük olduğunu söyledi. Sağlam, "Anlaştığım kişiye kargo takip numarasını gönderdim. Ama bu vatandaş, kargo şirketine gidip, farklı bir TC, farklı bir isim ve hiçbir kimlik beyanında bulunmadan çok rahat bir şekilde o kargoyu oradan alıp çıktı. Benim canım yandı, başkasının da canının yanmasını istemiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Olay, Pendik Harmandere Mahallesi'nde bulunan ünlü bir kargo şirketinde 13 Ocak'ta meydana geldi. İddiaya göre Düzce'deki bir cep telefonu bayisinde çalışan Aykut Sağlam, bir internet sitesinde ilana koyduğu cep telefonunu İstanbul'da yaşayan bir kişiye 25 bin TL'ye satmak için anlaştı.

Sağlam, cep telefonunu İstanbul'daki arkadaşı aracılığıyla satış için anlaştığı kişiye göndermek üzere kargoya verdi. Ancak Aykut Sağlam'ın takip numarasını anlaştığı kişiye göndermesi başına dert açtı.

Dolandırıcının kargo oyunu

POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

Satış için anlaştığı kişi, kendisini Mehmet Aktaş olarak tanıtarak kargo şubesine ürün takip numarasını verdi. Daha sonra kimlik göstermeden cep telefonunun bulunduğu kargoyu teslim alarak gitti.

Haberin Devamı

Aykut Sağlam'a kargo şirketinden ürünün teslim alındığına dair mesaj gelince, durumu teyit etmek için arkadaşını telefonla aradı. Kargoyu teslim alıp almadığını soran Sağlam, arkadaşının teslim almadığını öğrenince şok oldu.

Dolandırıcının kargo oyunu

Arkadaşı bir kişinin kendisini kurye olarak tanıtarak adres bilgilerini teyit etme amaçlı aradığını anlattı. Arkadaşından kendisini kurye olarak tanıtan kişinin telefonunu aldığında, satış için anlaştığı kişinin telefon numarasıyla aynı olduğunu fark eden Aykut Sağlam, hemen İstanbul'a geldi.

Kargo şubesi personeliyle görüşen Sağlam, arkadaşının soy ismine benzer olması nedeniyle kargonun kimlik gösterilmeden kendini Mehmet Aktaş olarak tanıtan kişiye verildiğini öğrendi. Bunun üzerine Sağlam hem kargo şirketi personeli, hem de dolandırıcı hakkında polis merkezine şikâyette bulundu.

"KARGO ŞİRKETİNİN BÜYÜK BİR HATASI VAR"

Dolandırılan Aykut Sağlam, "Bana internet üzerinden bir müşteri ulaştı. Sormuş olduğu marka bir cihaz vardı. Durup durmadığını sordu. Akabinde cihazı almak istediğini ve İstanbul'da olduğunu belirtti. Benim de oraya kargo yoluyla göndermem gerekiyordu. Kargo şirketine gittim. Cihazı paketledim, teslim ettim. Oradaki kadın arkadaşımın ismine kargoyu gönderdim. O alacaktı. Anlaştığım kişiye kargo takip numarasını gönderdim. Ama bu vatandaş, kargo şirketine gidip, farklı bir TC, farklı bir isim ve hiçbir kimlik beyanında bulunmadan çok rahat bir şekilde o kargoyu oradan alıp çıktı" dedi.

Haberin Devamı

Kargoyu teslim alan kişinin kimliğini göstermesi gerektiğini söyleyen Sağlam, "Alacak kişi sonuçta farklı bir kişi, kanunen zaten kimlik beyanında bulunması gerekiyor. Orada yazan isim çok farklı, alan isim çok farklı. Burada kargo şirketinin büyük bir hatası var. Ciddi derecede sorumsuzluk söz konusu. Ben kargo şirketine arabuluculuk teklifinde bulundum. Avukatları hiçbir şekilde arabuluculuğu kabul etmediler. Şube hatasını kabul etti. 'Kimlik bakmamız gerekiyordu ama şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Şikayette bulunabilirsiniz' dedi. Dava süreci ne kadar sürer bilemiyoruz ama ciddi bir meblağ söz konusu. Benim canım yandı, başkasının da canının yanmasını istemiyorum" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dolandırıcılık#Kargo#Düzce

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı