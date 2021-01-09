Doğuş Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak!

Üniversitemiz Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun 23. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD'yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 20.01.2021 Çarşamba günü saat 16:00'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

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