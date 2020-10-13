Doğu Karadeniz’e yeni tünel ağı

Tamamlandığında 275 metrelik baraj gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dünyanın ise en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı’nın inşaatında sona doğru yaklaşıldı. Proje ile göl sahası altında kalacak eski yolların yerini alacak yolların yapımının yüzde 80’i tamamlandı. Proje ile yapılan tüneller de eklendiğinde toplam 109 kilometrelik tünel uzunluğu ile Türkiye’deki tünellerin yüzde 20’si Yusufeli Barajı etrafında yer alacak.

40 YENİ TÜNEL

Baraj etrafındaki yeni yolların ve tünellerin Doğu Karadeniz bölgesine büyük değer katacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Artvin’in eşsiz doğal güzelliklerini korumak hedefiyle 55 bin 800 metre yani yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda 40 adet tünel yapıyoruz. Bunun neredeyse tamamının tünel kazı ve destekleme işlerini bitirdik. 35 bin 715 metrelik kısmında yani yüzde 64’ünde tünel nihai kaplamasını tamamladık” şeklinde konuştu.

KIŞ ENGEL OLMAYACAK

Köprü imalatlarında da çok önemli aşamalar kaydedildiğini aktaran Karaismailoğlu, “Köprülerin yüzde 83 seviyelerinde imalatlarını hazır hale getirdik. Projenin tamamını 2021 yılında bitirmeyi planlıyoruz. Projemiz tamamlandığında Yusufeli, Artvin- Erzurum yolu çok daha güvenli olacak. Açılan 40 adet tünel ile artık ağır kış şartlarından etkilenmeyecek ve güzergahımız her daim açık kalacak” diye konuştu.

YILLIK 250 MİLYON DOLAR KATKI

- Limak İnşaat tarafından yapımı üstlenilen proje sahalarında toplam 2 bin 500 kişi istihdam ediliyor.

- İhale bedeli toplam 4.05 milyar TL olan proje kapsamında; toplam uzunluğu 55.8 km olan 40 adet tünel, 3 bin 959 metre uzunluğunda 21 adet (4’ü özel tasarım) köprü bulunuyor.

- 55.8 kilometrelik tünellerin 55.5 km’lik bölümünün (yüzde 99.46) kazı ve destekleme çalışmaları tamamlanmış, 35.715 metrelik (yüzde 64) bölümünde ise tünellerin nihai kaplaması bitirilmiş durumda.

- Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Artvin ilinin 70 km güney batısında Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi tamamlandığında milli ekonomiye yıllık 250 milyon dolar katkı sağlayacak.

- Tamamen Türk mühendisler tarafından yapılan Yusufeli Barajı’nın gövdesine toplam 4 milyon metreküp beton kullanılacak.

TURİZMİ BÜYÜTECEK

Bölgesel bir havalimanı niteliğinde olan Rize-Artvin Havalimanı’nda bu projelerle birlikte hem kent merkezlerine hem de ilçelere ekonomik anlamda katkı sağlanacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Daha da önemlisi Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkeler ile ticari ilişkilerin artmasına katkıda bulunacak. Havalimanımızı Rize’ye 34, Hopa’ya 54, Artvin’e 125 kilometre uzaklıkta olacak şekilde Yeşilköy ve Pazar ilçeleri arasında konumlandırdık. Artvin başta olmak üzere tüm Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gelişmekte olan ekolojik turizmin yani doğa turizminin daha da büyümesini sağlayacak” diye konuştu.

17 KÖPRÜ YAPILIYOR

Artvin-Erzurum Ayrımı-Oltu-Olur Yolu, Borçka-Artvin Ayrımı-Murgul-Damar Yolu gibi proje tutarı 4 milyar 360 milyon olan 14 karayolu projesinde de çalışmaların devam ettiğini belirten Adil Karaismailoğlu, “Bu projelerin en önemlilerinden biri de 66.2 kilometre uzunluğundaki Yusufeli Barajı Relokasyon yolları. Proje kapsamında bin 761 metre uzunluğunda 17 adet köprü ve 8 bin 639 metre uzunluğunda açık kazı da mevcut” bilgisini verdi.