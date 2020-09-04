Doğu Karadeniz’den ihracat pandemiye rağmen artış gösteriyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında yüzde 6 oranındaki artış ve 467 milyon 605 bin 788 dolar tutarında ihracatla fındık ve mamullerinin birinci sırayı, yüzde 17 oranındaki artış ve 106 milyon 183 bin 338 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünlerinin ikinci sırayı, yüzde 34 oranındaki artış ve 72. milyon 69 bin 870 dolar tutarındaki ihracatla su ürünlerinin üçüncü sırayı aldığını söyledi.

Kalyoncu, bölge illerinden 2020 Ocak-Ağustos döneminde 121 farklı ülkeye ihracat yapıldığını kaydederek “En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan, ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden Almanya’ya yönelik ihracatımızda yüzde 22, Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda yüzde 17 ve Gürcistan’a yönelik ihracatımızda ise yüzde 18 artış yaşanmıştır. Bölge illerinden Rize ve Gümüşhane illeri ihracatında yaşanan düşüşteki en önemli etken, bu illerden ihraç edilen metal madencilik ürünleri (bakır ve çinko cevheri, krom cevheri) ihracatında, küresel pazarlarda pandemi etkisi nedeniyle üretimlerin zaman zaman durması neticesinde hammadde taleplerinin, sevkiyatlarının azalması ihracata olumsuz etki yapmıştır. Ülkemizin lojistikte var olan üstünlük avantajı nedeniyle Doğu Karadeniz Bölgemizden yakın komşu ülkelere yönelik ihracatımız hızlı teslimat avantajımız nedeniyle pandemi döneminde artışını sürdürmesi sevindirici bir gelişme olmuştur. Bu durum bölgemizin Avrasya ve Orta Asya Bölgesi için bir tedarik merkezi olma işlevi kazanmasını sağlayacaktır. İhracatçılarımız bu zor dönemde dahi hız kesmeden ihracatlarını geliştirmeye çalışmaları ve ihracat artışı sağlama başarısı göstermesi bizleri gururlandırmaktadır. İnşallah 2020 yılını pandemi etkisine rağmen ihracat artışı ile kapatma başarısını ihracatçılarımız gösterecektir” dedi.