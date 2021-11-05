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Doğu Almanya'daki fabrikasına "saat ayarı"

#BMW#Almanya#Saat Düzenlemesi
Doğu Almanyadaki fabrikasına saat ayarı

BMW, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 32 yıl sonra Doğu Almanya'daki fabrikasında çalışma saatlerini 35 saate indireceğini bildirdi.

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Alman lüks otomobil üreticisi BMW, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 32 yıl sonra Doğu Almanya'daki fabrikasında çalışma saatlerini Batı Almanya'daki fabrikalarına paralel olarak 38 saatten 35 saate indireceğini bildirdi. BMW Group’tan yapılan açıklamada, BMW’nin Doğu Almanya’da bulunan Leipzig'deki fabrikasında haftalık çalışma saatini 2026 yılına kadar üç aşamada 35 saate indirileceği belirtildi. Açıklamada, yaklaşık 5 bin 300 kişinin çalıştığı fabrikada kısalan çalışma saatlerini telafi etmek için 300 ek istihdam oluşturulacağı da bildirildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen BMW Group İş Konseyi Başkanı Manfred Schoch, "Berlin Duvarı’nın yıkılmasından 30 yıldan fazla bir süre sonra, BMW Group çalışanlarımız nihayet batıdaki meslektaşlarından üç saat daha çalışmak zorunda kalmayacak." ifadesini kullandı.
Söz konusu fabrikada başta BMW 1 Serisi, BMW 2 Serisi ve tamamen elektrikli BMW i3 modelleri olmak üzere her gün yaklaşık 1.100 otomobil üretiliyor.

Resmi verilere göre, Doğu Almanya'daki işçiler batılı meslektaşlarına göre daha az ücretle daha uzun çalışıyor. Diğer Alman otomobil üreticisi Volkswagen de mayısta Doğu Almanya fabrikalarında haftalık çalışma saatini Batı Almanya fabrikalarındaki gibi 35 saate indirmişti.

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#BMW#Almanya#Saat Düzenlemesi

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