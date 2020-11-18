Doğu Akdeniz, yeni sezon turunçgil ihracatına "hızlı" başladı

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin "meyve deposu" olarak bilinen Mersin, Hatay ve Adana'dan eylül-ekim döneminde yapılan turunçgil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı.

Turunçgil dış satımından bu dönemde, ülkeye 109 milyon 363 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı. Eylül-ekimde, Türkiye'nin 153 milyon dolarlık ihracatının yüzde 71,24'ünü söz konusu 3 il gerçekleştirdi.

Yeni sezonun ilk 2 ayında, Mersin'den 65 milyon 666 bin, Hatay'dan 30 milyon 345 bin ve Adana'dan 13 milyon 352 bin dolarlık turunçgil dış satımı yapıldı.

"TURUNÇGİLİN KALBİ ÇUKUROVA'DA ATIYOR"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgil üretiminde ve ihracatında yeni sezona güzel bir giriş yaptıklarını söyledi. Mersin, Hatay ve Adana'nın turunçgil üretiminin lokomotifi olduğunu dile getiren Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Yeni sezonun ilk iki ayında Doğu Akdeniz'den 109 milyon dolarlık döviz girdisi sağladık. Kasım ve aralıkta portakalın da devreye girmesiyle bu rakam artarak devam edecek. Şu anda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Beklentimiz ölçüsünde ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Çukurova bu ihracata önemli katkı sağladı. Turunçgilin kalbi Çukurova'da atıyor. Bundan dolayı bu illerin lokomotif olması normal. Mersin'de liman olması da bu ihracata katkı veriyor."

"SON RAKAMLAR KÜRESEL EKONOMİK SORUNLARA RAĞMEN UMUT VERİYOR"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da turunçgil üretim ve ihracatının başkentinin Mersin olduğunu söyledi. Bu sektörde ihracat pazar yelpazesinin daha da genişletilmesi gerektiğine dikkati çeken Kızıltan, ürünleri en kaliteli pazarlara götürme hedefleri olduğunu vurguladı.

Kızıltan, üreticilerin nitelikli pazarlara üretim yapmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Mersin olarak narenciye üretiminin yanında, sektörün ihracat ve lojistik ayakları da çok güçlü olunca dünya pazarlarında rekabetçi ve iddialı bir kentiz. Son rakamlar küresel ekonomik sorunlara rağmen iyi ve umut veriyor. Mersin özelinde Çukurova, bu ihracat rakamlarını çok daha yukarılara taşıyacaktır."