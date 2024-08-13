‘Doğrulanmış ilanlar mağduriyeti önleyecek’

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Söz konusu ilanlar da “doğrulanmış ilan” olarak yayımlanacak. Yılbaşından itibaren ilanların tamamının doğrulanmış olarak yayımlanması zorunlu olacak. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, tüketicilerin temel beklentisinin ekonomik çıkarlarının korunması ve mağdur olmaları durumunda zararlarının tazmin edilmesi olduğunu bildirerek, bazı fırsatçıların vatandaşların temel haklarını ihlal ettiğini söyledi. Kılıç, emlak sitelerine gerçek dışı ilanlar verildiğine dikkat çekerek, “Bu ilanlar, piyasaya göre ucuz olarak gösterilmekte ve tüketiciler satın almak veya kiralamak istediklerinde, konutun satıldığı veya kiralandığı ifade edilerek başka konutlara yönlendirilmektedir. Bazen de konut sahiplerinin haberi olmadığı halde kiralık veya satılık ilanları verilebiliyor, emlakta doğrulanmış ilan dönemine geçilmesiyle tüketiciyi yanıltan ilanlar engellenecek” dedi.