Doğrudan yatırımlarda aslan payı gayrimenkulün

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Rapora göre:

Net doğrudan yabancı yatırım girişleri 1.7 milyar dolarlık seviyesi ile geçen yılki düzeyinin yüzde 57.3 üzerinde gerçekleşti. Yurt dışındaki doğrudan yatırımların yüzde 45.2’si gayrimenkul sektöründe yapıldı.

2024 yılının ikinci çeyreğinde yurt dışındaki doğrudan yatırımlarda gayrimenkul sektörünü yüzde 17.7’lik pay ile madencilik sektörü izledi.

Bu dönemde yurt dışına yapılan doğrudan yatırımların yüzde 19.8’i ABD’de, yüzde 15.8’i ise İngiltere’de yapıldı. Bu iki ülkeyi Almanya, BAE ve Yunanistan izledi.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında özellikle Rusya, Arnavutluk ve İsveç’teki yatırım artışları dikkat çekti; bu ülkelerdeki 1-2 milyon dolarlık yatırım düzeyleri 36-60 milyon dolar aralığına yükseldi.

Yıllık verilerde de gelişmeler benzer nitelikte oldu. Gayrimenkul sektörünün payı yüzde 30.3’ten yüzde 40.1’e çıkarken madencilik ve finans-sigorta faaliyetlerinin yatırım paylarında gerileme gözlendi.

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İnşaat sektörünün payı yüzde 2.5’ten yüzde 5.9’a yükseldi.