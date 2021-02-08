Dogecoin Superbowl 2021 reklamı beklentisi ile gündemdeydi! Dogecoin nedir?

Dogecoin, Superbowl 2021 reklamının yayınlanması ile birlikte değer kazanacağı beklentisi ile karşılaştı. Bazı fanların hazırlayıp sosyal medya üzerinden paylaştığı Dogecoin reklam görüntüleri, Elon Musk'ın da desteğiyle böyle bir şeyin mümkün olup olmayacağını konusunu sorgulatmaya başlattı.

Superbowl'un tamamlanmasıyla birlikte pek çok yatırımcı elleri boş döndü. Ancak geriye, Elon Musk'ın da sosyal medya hesabından paylaştığı Dogecoin için hazırlanan eğlenceli görüntüler kaldı;

Ð is for Ðogecoin! Instructional video.https://t.co/UEEocOfcTb — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2021

DOGECOİN NEDİR?

Şaka parası olarak da anılan Dogecoin, son günlerde gösterdiği yükselişle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Çok küçük bir emekle kurulan ve uzun bir süredir destek görmeyen Dogecoin için sosyal medya platformu Reddit'te örgütlenme gerçekleşmişti. Bu örgütlenmenin ardından değeri artan Dogecoin için Elon Musk'ın da açıklama yapması kriptopara birimi için itici güç oluşturmuştu. Peki, Dogecoin ne kadar ve nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler





Kripto para birimlerini inceleyen CoinDesk'e konuşan Palmer, Dogecoin'in yazılım birimine yazılımı stabil tutma konusunda güvendiğini fakat iki yıldır güncelleme almayan ve üzerinde sadece bir köpek kafası bulunan bir para biriminin milyar dolarlık bir piyasa büyüklüğüne erişmesinin kripto para birimlerinin durumu hakkında bir fikir verdiğini söylemişti.

DOGECOİN KAÇ TL?

Kriptopara piyasasında fiyatlar anlık değiştiği için Dogecoin ne kadar sorusuna net bir yanıt vermek doğru olmayacaktır. Ancak, 8 Şubat Pazartesi günü TSİ 07.35'te 15 Dogecoin 1 Dolar seviyesinde seyretmektedir.