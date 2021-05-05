Dogecoin ne kadar oldu? İşte 5 Mayıs 2021 Dogecoin dolar fiyatı

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın kripto paralar hakkında yaptığı yorumlar Dogecoin fiyatının artmasına yol açmıştı. Dogecoin hakkında araştırmalar hız kazandı. Dogecoin yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. İşte, 5 Mayıs güncel fiyatlar...

DOGECOİN KAÇ DOLAR/TL OLDU?

Bugün (05/05/2021) saat 04:21’de Dogecoin 0.67 dolar seviyesini gördü. 1 Dogecoin’in fiyatı 5.56 lira seviyesine kadar yükseldi.

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REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

8 yıl önce piyasaya çıktığında kimsenin ilgi göstermediği Dogecoin, milyarder iş adamı Elon Musk'ın tweetleriyle yön buluyor. Dogecoin son 6 ayda yüzde 30 bin kazandırdı ve her geçen gün yükselişe devam ediyor. Sınırsız sayıda bulunan Dogecoin'e yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekiyor.

Son günlerde hareketli seyreden kripto para birimlerine ilgi devam ediyor. En dikkat çeken kripto paralar arasında Bitcoin başı çekerken Ethereum ve Dogecoin de küresel bazda hızlı hareket etmeye başladı.

Özellikle Dogecoin, milyarder iş adamı Elon Musk’ın attığı tweetlerle herhangi bir sebep olmadan yükseliş gerçekleştiriyor.

DOGECOIN’İN 8 YILLIK SERÜVENİ

Dogecoin 2013 yılında 8 yıl önce piyasaya çıktığında 0.002 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Türk Lirası’nı baz alarak hesapladığımızda ise kur o dönemde 1.75 liraydı ve 1 Dogecoin’in fiyatı 0.0035 lira seviyesindeydi.

Uzun yıllar fiyat ve miktar hareketinden yoksun işlem gören Dogecoin 2020 yılında milyarder iş adamı Elon Musk’ın tweetiyle popüleritesini artırmaya başladı. 1 Aralık 2020 tarihinde 0.023 dolara yükselen Dogecoin günümüzde 1 dolara yakın seviyeden işlem görmeye başladı.

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