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Doğar doğmaz tasarrufa başladılar

#BES#ÇOCUK#Sözleşme
Doğar doğmaz tasarrufa başladılar

18 yaş altı çocukların BES’e girmesine imkân tanınması ile birlikte bugüne kadar 211 binden fazla çocuk sisteme dahil edildi. Dikkat çekici gelişme ise yeni doğan bebekler için BES sözleşmesi yapılması oldu. Devlet, yeni doğanlar için 3.3 milyon TL katkı yaptı.

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18 yaş altı çocukların Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES), girmesine imkân tanıyan düzenleme sonrası bugüne kadar 211 bin 538 çocuk ebeveynleri tarafından sisteme dahil edilerek, tasarrufa başladı. Geçen yılın temmuz ayında yapılan düzenleme ile BES’e ödenecek katkı paylarını yine ebeveynler yatırıyor; birikimlerin değerleneceği emeklilik planlarını yine ebeveynler belirliyor ama 18 yaşın altındakilerin adına sözleşme düzenlenebiliyor. Devlet de sisteme giren 18 yaş altı gençlere yüzde 30 katkı yapıyor.

AYLIK KATKI PAYI

Bu süreçte en dikkat çekici gelişme ise yeni doğan bebekler için BES sözleşmesi yapılması oldu. Uygulama başladığından bu yana geçen 8 aylık dönemde 14 bin 668 yeni doğan bebek BES’lendi. Ebeveynler yeni doğan çocukları için ortalama aylık 108 lira BES’e katkı payı öderken, devlet de 14 bin 700 bebek için sisteme 3.3 milyon TL katkı yaptı. Sekiz ay gibi kısa sürede yeni doğanların emeklilik fon toplamı da 20.3 milyon lirayı geçti.

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Yaş grupları incelendiğinde; 14 bin 796 çocuk ile en çok BES sözleşmesi, 1 yaşındaki bebekler için yaptırıldı. Bir yaşından sonra ikinci sırayı ise 14 bin 772 sözleşme ile 2 yaşındaki çocuklar aldı. Böylece sisteme giren 211 bin 538 çocuğun 113 bin 861’i 7 yaş ve altı çocuklardan oluştuğu gözlendi. 18 yaş altı BES uygulaması ile sisteme en az ilgi gösterenler ise 17 yaş grubu gençler oldu. Sistem başladığından bu yana bu kesimden 6 bin 112 genç için BES yaptırıldı.

400 MİLYON TL FON BİRİKTİ

BES’e giren gençlerin bugüne kadar sisteme ödediği katkı payı toplamı da 367 milyon TL’ye yaklaştı. BES’e ödenen katkı paylarına bakıldığında ise ebeveynler ortalama aylık 200 lira katkı payı ile çocuklara BES yaptırdı. En yüksek katkı payını ödeyenler ise 10 yaşındaki gençler oldu, bu yaş grubu toplam 23 milyon 341 bin liradan fazla sisteme katkı payı ödedi. 18 yaş altının BES’e girmesine imkan tanınmasından bu yana geçen yaklaşık 8 aylık sürede de gençlerin oluşturduğu BES fon büyüklüğü 400 milyon TL’yi buldu. Devlet de sisteme giren 223 bin 875 genç için toplam 60 bin lira katkı yaptı.

 

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#BES#ÇOCUK#Sözleşme

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