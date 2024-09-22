‘Doğalgazdaki süreci zamsız götürmek istiyoruz’

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Habertürk TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar, çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı destek modeline geçmek istediklerini belirtti. Bayraktar, “Bu süreçte öncelikli çalıştığımız alanlardan biri de aynı zamanda enflasyonla mücadele. Enerji fiyatlarının enflasyon etkisini de göz önünde bulundurarak fiyat ayarlamalarını yapıyoruz. Önceliğimiz olan enflasyonun aşağı gidişini de biraz daha hızlandırabilmek için mümkün olduğu kadar bu süreci biraz daha zamsız götürmek istiyoruz. Bu arada tüketim gruplarında farklı bir uygulama içerisine girebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen doğalgazın rekor sürede karaya ulaştırıldığını belirten Bayraktar, bu başarının yurtdışındaki şirketlerin de dikkatini çektiğini söyledi. Bayraktar, söz konusu sahada yapılan faaliyetlerin ticari olarak çok kârlı bir iş olduğuna dikkati çekerek, bunun en önemli kanıtlarından birinin yabancı şirketlerden gelen ortaklık talepleri olduğunu ifade etti.

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Programda Türkiye’nin 50 yılda ürettiği doğalgazın sadece bir yılda Karadeniz’deki sahadan üretileceği iddiasını da yineleyen Bayraktar, “Uluslararası petrol ve doğalgaz şirketlerinden Sakarya sahasında ortaklık için teklifini veren var, teklif verme hazırlığı içerisinde olan da mevcut sahaya ortak olmak isteyenler de” diye konuştu.